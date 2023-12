W ubiegłym roku koniec listopada był ostatecznym terminem składania wniosku o przyznanie dodatku węglowego. Przepisy, które wprowadzały tę formę świadczenia zostały przyjęte w jeszcze w sierpniu 2022 r. W międzyczasie je modyfikowane, wprowadzono też dopłaty dla gospodarstw domowych ogrzewających się innymi rodzajami paliw – pelletem drzewnym, olejem opałowym, LPG, drewnem kawałkowym. Głównym i praktycznie jedynym kryterium, jakie należało spełnić by uzyskać pieniądze było zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Ówczesny rząd wprowadził dodatek węglowy w reakcji na gwałtowny wzrost cen węgla, z którym mieliśmy do czynienia w 2022 roku. A ponieważ zdrożały również inne źródła ogrzewania, je również objęto dofinansowaniem.

W tym roku pierwsze pytania dotyczące dodatku węglowego pojawiły się na początku września. W wywiadzie dla Radia ZET minister klimatu i środowiska Anna Moskwa stwierdziła wówczas: "Nie planujemy dodatku węglowego, bo ceny węgla się stabilizują. (...) Gdyby do jakichś zaburzeń na tym rynku doszło - będziemy interweniować. Na dzisiaj ten rynek się stabilizuje".

Ceny węgla obecnie (początek grudnia 2023 r.) kształtują się w okolicach 1,5-2 tys. zł za tonę (razem z kosztami transportu; wiele zależy od rodzaju węgla, jego pochodzenia itd.). To sporo taniej niż np. latem 2022 r., ale nadal o co najmniej kilkaset złotych drożej niż jeszcze w 2021 r. Do 5 grudnia 2023 roku nie pojawiły się informacje, by rządzący planowali wprowadzenie dodatku węglowego w tym sezonie grzewczym.

Czy w 2023 roku obowiązują jakieś dodatki do ogrzewania?

Warto przypomnieć, że osoby ogrzewające domy gazem mogą jeszcze ubiegać się o zwrot podatku VAT od gazu dostarczonego do 31 grudnia 2023 r. Podstawą o odzyskania tych środków są opłacone faktury. Wniosek należy złożyć najpóźniej do końca lutego 2024 r. W przypadku tego tzw. dodatku gazowego obowiązuje kryterium dochodowe. Dochód miesięczny nie może przekraczać 1500 zł na osobęw przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego lub 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Źródło ogrzewania musi być również wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).