Podstawa składek ZUS dla przedsiębiorców

Podstawa wysokości składek ZUS dla działalności gospodarczej to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 roku będzie ono wynosiło 7824 zł. Jest to wzrost aż o 12,8 proc. względem roku 2023 roku.

60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia to w 2024 roku 4694,40 zł i to ta suma będzie podstawą do obliczania pełnych składek ZUS dla działalności gospodarczej.

Składki ZUS dla działalności gospodarczej 2024. Ile wyniosą?

W 2023 roku składki ZUS wynoszą 1418,48 zł. O ile wzrosną w 2024 roku? W obliczeniach w przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe użyliśmy wartości 1,67 proc. – czyli wysokości dla firmy zatrudniającej do 9 osób. Składki ZUS dla działalności gospodarczej w 2024 roku:

składka emerytalna (19,52 proc.) – 916,35 zł;

składka rentowa (8 proc.) – 375,55 zł;

składka chorobowa (2,45 proc.) – 115,01 zł;

składka wypadkowa (1,67 proc.) – 78,40 zł;

składka na Fundusz Pracy (2,45 proc.) – 115,01 zł.

Łącznie więc (bez składki zdrowotnej, która naliczana jest osobno) według naszych obliczeń składki te wynoszą 1600,32 zł.

Składka zdrowotna 2024 roku

Składkę zdrowotną oblicza się od dochodu. Jej wysokość zależy również od wybranej formy opodatkowania. Jednak znana jest jej wysokość minimalna – składka nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, czyli 1 lutego. Minimalne wynagrodzenie w lutym 2024 roku wynosić będzie 4242 zł. Minimalna składka zdrowotna w 2024 roku to więc 381,78.

Pełne składki ZUS dla działalności gospodarczej wyniosą więc w 2024 roku minimum 1982,10 zł.