Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku: Ile wyniesie?

14 września 2023 roku rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku. Czeka nas podwyżka minimalnej stawki godzinowej – i to dwukrotnie w ciągu jednego roku.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 27,70 zł brutto. Z kolei od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – 28,10 zł brutto. W 2023 roku od stycznia wynosiła ona 22,80 zł brutto, a aktualnie – do 31 grudnia jej wysokość to 23,50 zł. W związku z tym w 2024 roku kwota zostanie zwiększona o odpowiednio 4,20 zł i 4,60 zł.

Czym jest minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa to najniższa wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi, która przysługuje zleceniobiorcom i usługobiorcom.

Kiedy stosowana jest minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa jest stosowana do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Obejmuje ona wynagrodzenie osób wykonujących obowiązki lub świadczących usługi na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą ją, ale nie zatrudniają pracowników i nie zawierają umów ze zleceniobiorcami, czyli ich działalność jest jednoosobowa i wykonywana osobiście.

Kiedy minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje?

Stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego nie obwiązuje, jeżeli o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje w umowie osoba realizująca zlecenie lub świadcząca usługę oraz w przypadku umów, w których zleceniobiorca ma prawo tylko do wynagrodzenia prowizyjnego.

Kary dla zleceniodawców niewypłacających minimalnego wynagrodzenia

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrole w zakresie wypłacania wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli stwierdzone zostaną naruszenia, PIP zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości.

W myśl art. 282 par. 1 Kodeksy pracy bowiem: "Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, […] podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł".