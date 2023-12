Ilu Polaków chce wyjechać za granicę?

Według danych raportu "Migracje zarobkowe Polaków 2023" przygotowanego przez Gi Group niemal 17 proc. Polaków planuje wyjazd za granicę do pracy w ciągu najbliższego roku. Nie chce wyjechać zarobkowo ok. 60 proc. ankietowanych, reszta nie wie, jakie są jej plany.

I choć porównując wyniki na przestrzeni lat, można zauważyć, że odpowiedzi "Chcę wyjechać za granicę do pracy" od grudnia 2020 roku udziela zbliżony procent Polaków, tak warto przyjrzeć się odpowiedzi "Nie planuję wyjeżdżać za granicę do pracy".

W tym przypadku notowany jest bowiem spadek. Jeszcze we wrześniu 2021 roku nie planowało wyjeżdżać ok. 81 proc. ankietowanych. Niecały rok później zostać w Polsce chciało 67,6 proc., najnowsze badania wskazują ok. 60 proc. Wynika to głównie z niestabilności gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.

Coraz więcej Polaków pracuje za granicą

Według portalu PulsHR.pl innym dowodem na to, że ma miejsce boom emigracyjny, są dane raportu Polskiego Forum HR. Zgodnie z nim w 2023 roku odnotowano duży wzrost w zakresie delegowania pracowników. W II kwartale 2022 roku obroty wynosiły 64 mln zł, natomiast w tym samym kwartale roku 2023 – aż 94 mln zł.

Portal wskazuje także na raport przygotowany przez agencję zatrudnienia Trenkwalder. Według jego wyników 55 proc. ankietowanych chce wyjechać zarobkowo za granicę. Aż 13 proc. z nich deklaruje wyjazd na stałe, 10 proc. na 3 miesiące, 6 proc. na 6 miesięcy, a 11 proc. na rok. Pozostali ankietowani nie potrafili określić czasu wyjazdu.

Dlaczego chcemy pracować za granicą?

Jak wynika z wypowiedzi ekspertów dla portalu PulsHR.pl, Polacy chcą wyjeżdżać za granicę do pracy tak chętnie głównie z powodu zarobków. Jak możemy przeczytać, koszty życia w Polsce wzrosły, więc nawet jeśli dynamicznie wzrastają też wynagrodzenia, nadal zarobki w krajach zachodnich są dla wielu atrakcyjniejsze. Aktualna sytuacja na rynku pracy nie jest zła, ale stanowi problem dla osób, które nie są wykwalifikowane i nie mieszkają w pobliżu dużej aglomeracji.

Zatrudnienia za granicą zazwyczaj poszukują osoby wykonujące proste prace. Znacznie rzadziej Polacy szukają poza krajem stanowisk specjalistycznych. W przypadku osób z mniejszymi kwalifikacjami wyjazd jest opłacalny. Pracownicy wolą wyjechać za granicę, gdzie za tę samą pracę uzyskają lepsze wynagrodzenie.

Ile można zarobić za granicą?

Według danych zebranych przez PulsHR.pl w Polsce pracownik niewykwalifikowany zarabia średnio 24 zł brutto za godzinę pracy. Stawka w Niemczech czy Holandii za wykonywanie tych samych zadań wynosi średnio 14 euro brutto. W przeliczeniu jest to aktualnie ponad 61 zł brutto. Różnica jest zauważalna gołym okiem.

Bardziej opłacalna jest również praca operatora wózka widłowego. W Polsce średnie zarobki na tym stanowisku to od 5000 do 6000 zł brutto. Dania oferuje natomiast średnio 2500 euro brutto, co w przeliczeniu wynosi niemal 11 000 zł brutto.

Choć za granicą pracownicy muszą także ponosić koszty życia, to wciąż są w stanie odłożyć średnio od 600 do 1000 euro miesięcznie, co w przełożeniu na złotówki jest dobrą kwotą.

Za granicę do pracy chcą młodzi

Według wspomnianego raportu Gi Group emigrację zarobkową planują głównie osoby młode. Co druga osoba ankietowana biorąca pod uwagę wyjazd jest w wieku 25–44 lata. 30% osób chcących wyjechać to osoby w wieku od 18 do 24 lat.

Co ciekawe, emigrację w ciągu następnych 12 miesięcy planuje 9,4 proc. ankietowanych w wieku 45–54 lata i to oni są najmniej liczną grupą, gdyż wśród ankietowanych między 55. a 67. rokiem życia odpowiedzi pozytywnej na pytanie o planowany wyjazd udzieliło 10,8 proc.