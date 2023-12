Coraz więcej osób myśli o zmianie pracy. Dlaczego?

Dla większości pracowników jedną z głównych motywacji do odejścia z pracy oprócz niewystarczającego wynagrodzenia jest fakt, że szef ich nie docenia.

86 proc. pytanych uważa, że brak docenienia przez przełożonego jest impulsem do zmiany pracy -wynika zbadania instytutu ARC Rynek i Opinia "Docenianie pracowników 2023” dla firmy Pluxee Polska.

Jak zatrzymać pracowników w firmie na dłużej?

Zdaniem ekspertów ds. kadr odejścia pracowników to jedna z większych obaw związanych z nadchodzącym rokiem. Zwłaszcza, że już dziś wiele firm zmaga się z odpływem doświadczonych specjalistów. Jak zatem ich zatrzymać?

Na pierwszym miejscu są pieniądze. 76 proc. badanych pracowników przyznało, że na dłużej w firmie zatrzymałaby ich podwyżka. Ale zaraz za nią znalazło się podejście pracodawcy do zatrudnionych osób. Pracownicy oczekują szacunku i uznania. Ponad połowa (51 proc.) uznała, że liczy się przede wszystkim atmosfera doceniania i dobre relacje z zespołem.

45 proc. osób do pozostania w obecnym miejscu pracy skłoniłoby więcej benefitów dopasowanych do ich potrzeb. 26 proc. pytanych oczekuje możliwości rozwijania swoich mocnych stron. 21 proc. ankietowanych zależy na awansie i większym zakresie odpowiedzialności, a 19 proc. na dostępie do nowoczesnych narzędzi pracy.

Jak pracownicy chcą być doceniani?

Większości pracowników najbardziej zależy na tym, by być docenionym przez szefa. Ale nie dla wszystkich oznacza to to samo. Czego konkretnie oczekują, by ich praca miała sens?

Dla 79 proc. pytanych uznanie przełożonych powinno się wyrażać dodatkową formą wynagrodzenia np. kartą podarunkową lub prezentem. 36 proc. osób odpowiedziało, że wystarczyłoby zwykłe słowo "dziękuję”.Tyle samo oczekuje dostrzeżenia mocnych stron pracownika. A 26 proc. pracowników chce być docenionych poprzez możliwość rozwoju, np. zwiększenie zakresu odpowiedzialności.