"Dość tego". Wielka Brytania chce zmniejszyć liczbę imigrantów

Nowe przepisy są odzwierciedleniem podejścia brytyjskiego rządu do imigracji. Zmiany mają na celu uszczelnienie granic. Zdaniem władz na Wyspach - imigrantów jest zbyt wielu. "Dość tego. Polityka imigracyjna musi być sprawiedliwa, legalna i zrównoważona” - powiedział szef brytyjskiego MSW James Cleverly, uzasadniając zmiany.

Nowe prawo ma się przyczynić do ograniczenia imigracji o połowę. "Ludzie martwią się brakiem mieszkań, miejsc w szkołach i u lekarza” - dodał Cleverly.

Nowe przepisy w Wielkiej Brytanii. Duże zmiany dla pracowników z zagranicy

Zmiany, które dotkną legalnie zatrudnionych imigrantów mają wejść w życie wiosną 2024 roku. Na czym polegają?

Żeby dostać wizę pracownicy z zagranicy będą musieli zarabiać prawie dwukrotnie więcej niż dotychczas. Będzie też trudniej ściągnąć rodzinę do Wielkiej Brytanii. Minimalne zarobki uprawniające do otrzymania wizy pracowniczej mają wzrosnąć z około 26 tys. funtów do ponad 38 tys. funtów rocznie. Z wyjątkiem pracowników ochrony zdrowia. Tak wysoka pensja, zdaniem zainteresowanych w wielu zawodach będzie nierealna i może ograniczyć legalną migrację.

Ze zmian nie są zadowoleni pracodawcy. Krytycznie wypowiadają się również przedstawiciele związków zawodowych.

Imigrantom trudniej będzie ściągnąć rodzinę

Ten sam próg finansowy będzie obowiązywał pracowników, którzy będą chcieli ściągnąć do Wielkiej Brytanii członków rodziny. Ma to dotyczyć również obywateli brytyjskich. Zmiany mają zmniejszyć liczbę wydawanych wiz rodzinnych.

"Musimy być pewni, że zarówno Brytyjczycy, jak i imigranci będą tu ściągać tylko bliskich, których są w stanie utrzymać. Dlatego podnosimy wymóg zarobków dla Brytyjczyków posiadających zagranicznych partnerów do tego samego poziomu, co dla pracowników wykwalifikowanych z zagranicy" - powiedział minister James Cleverly.