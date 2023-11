Podatek od nieruchomości to jedna z opłat, której wysokość samorządy mogą określać samodzielnie. Miasta i gminy nie mają jednak w tej sprawie w stu procentach wolnej ręki. Ustalone przez nich stawki nie mogą być wyższe niż te, które co roku ogłasza ministerstwo finansów. Ministerstwo z kolei musi kierować się poziomem inflacji. A ponieważ jej wysokość za pierwsze półrocze 2023 r. wyniosła 15 proc. – maksymalne stawki podatku od nieruchomości również wzrosły o 15 proc. To najwyższa podwyżka od 25 lat.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku

Reklama

Maksymalne stawki najpopularniejszych rodzajów podatku od nieruchomości ustalonych na 2024 r. przez ministerstwo finansów to:

Reklama

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

mieszkalnych – 1,15 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Po ogłoszeniu nowych stawek pojawiły się przypuszczenia, że wiele samorządów podniesie stawki obowiązujące na ich terenie do maksymalnej dopuszczalnego poziomu. Ostatnie dni pokazują, że tak rzeczywiście się dzieje, choć nie jest to żelazna reguła. Z naszego przeglądu wynika, że na najwyższe dopuszczalne stawki decydują się duże miasta. Mieszkańcy mniejszych miast również mogą spodziewać się wzrostów, ale tam kwoty nie sięgają maksymalnego poziomu.

Stawki podatku od nieruchomości w dużych miastach: Katowice, Gdańsk, Lublin

Na liście dużych miast, w których podjęto już decyzje dotyczące wysokości podatku od nieruchomości w 2024 r. są np. Katowice, Lublin i Gdańsk. Tamtejsze rady miejskie podejmowały uchwały na sesjach odbywających się w październiku. Wynika z nich, że mieszkańcy tych miast oraz przedsiębiorcy prowadzący na ich terenie działalność gospodarczą będą płacili najwyższe dopuszczalne stawki.

Reklama

Wśród dużych miast, w które nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, jest Kraków. Projekt przygotowany przez urząd miasta zakłada jednak podwyżkę do maksymalnych dopuszczalnych stawek.W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że miasto zdecydowało się na zachowanie dotychczasowych stawek preferencyjnych dla niektórych podatników. Autorzy wskazali również, jak podwyżka może przełożyć się na konkretne kwoty uiszczane przez mieszkańców i przedsiębiorców nie korzystających z preferencyjnych stawek. Z wyliczeń urzędników wynika, że:

dla mieszkania o powierzchni 70 m kw. wraz z udziałem w gruncie 20 m kw. za rok 2023 podatek wyniósł 80 zł, a w roku 2024 wyniesie 95 zł (roczny wzrost o 15 zł),

dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 100 m kw. na działce 3 ary: za rok 2023 podatek wyniósł 3170 zł, a w roku 2024 wyniesie 3712 zł (roczny wzrost o 542 zł).

Uchwałę ws. przyszłorocznego podatku od nieruchomości podjęto też np. w Mysłowicach (nieco ponad 70 tys. mieszkańców). "Podwyżka podatku od nieruchomości podyktowana jest zanotowaną inflacją, czyli wzrostem cen towarów i usług" – czytamy na oficjalnej stronie miasta. W Mysłowicach w 2024 r. roczne stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosną o 11 gr i wyniosą 1,05 zł za m kw. Stawki podatku od budynków mieszkalnych wzrosną o 12 gr za m kw. powierzchni użytkowej i wyniosą 0,91 zł/m kw. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności będzie wyższy o 3,47 zł i wyniesie 26,57 zł/m kw. powierzchni użytkowej. "Wysokość podatku od nieruchomości w Mysłowicach jest jedną z niższych wśród miast ościennych. Jest też daleka do wartości maksymalnych" – informuje tamtejszy urząd.

Elbląg: stawki podatku od nieruchomości niższe od maksymalnych

W Elblągu (niecałe 120 tys. mieszkańców) od 2024 r. stawki podatku od nieruchomości będą wyglądać następująco:

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,22 zł od metra kwadratowego powierzchni.

Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części - 1,06 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 31,76 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Pod koniec października decyzję ws. przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości ogłosiły również władze Chełma (ok. 60 tys. mieszkańców). Miasto położne w pobliżu granicy z Ukrainą i Białorusią nie będzie podnosić podatku od nieruchomości. Prezydent Chełma tłumaczył w mediach, że miasto będzie w stanie przygotować budżet na 2024 r. bez podnoszenia podatków. Poinformował, że decyzja została podjęta m.in. po konsultacjach z przedsiębiorcami, którzy odczuwają skutki wojny w Ukrainie.

Podatek od nieruchomości w Chełmie przyjęty na 2017 r. i obwiązujący do tej pory to: