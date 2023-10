Dodatki do emerytury i renty dla osób: deportowanych, przymusowo zatrudnionych i cywilnych ofiar wojny

Emeryci i renciści mogą otrzymać dodatkowe świadczenia finansowe takie jak:

świadczenie dla osób deportowanych,

świadczenie dla osób przymusowo zatrudnianych czy też

świadczenie dla cywilnych ofiar wojny.

Reklama

Świadczenia te można otrzymać jako dodatek do emerytury lub renty. Są one wypłacane zazwyczaj co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych a ich wysokość podlega waloryzacji. Waloryzacja świadczeń zwiększa ich wartość pieniężną a jej celem jest zabezpieczenie wysokości tych świadczeń przed inflacją. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń i dodatków pieniężnych odbywa się z reguły raz w roku. Jest ona przeprowadzana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kwoty obowiązują od 1 marca 2023 do końca lutego 2024.

Reklama

Świadczenie dla osób deportowanych: czym jest i komu przysługuje?

Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej, a także osadzonych w obozach pracy przez trzecią rzeszę i ZSRR przysługuje osobom, które podlegały represjom, czyli tak zwanym osobom represjonowanym.

Za osobę represjonowaną uznaje się tą która:

w latach 1939-1945 była osadzona w obozie pracy przymusowej z przyczyn politycznych, religijnych, rasowych lub narodowościowych lub też

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz na tereny przez niego okupowane od 17 września 1939 r. do 5 lutego 1946 r. lub też po tym okresie do końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach albo

III Rzeszy i na tereny przez nią okupowane w latach 1939–1945.

Świadczenie dla osób przymusowo zatrudnianych: czym jest i komu przysługuje?

Świadczenie to jest przeznaczone dla byłych żołnierzy, którzy byli przymusowo zatrudniani. Przysługuje ono osobom, które były:

żołnierzami zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 były przymusowo zatrudnionymi w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych

żołnierzami przymusowo zatrudnionymi w batalionach budowlanych w latach 1949–1959

żołnierzami z poboru w 1949 roku wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i zostały przymusowo zatrudnione w kopalniach węgla czy kamieniołomach.

Świadczenie dla cywilnych ofiar wojny: czym jest i komu przysługuje?

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych przysługuje osobom, które:

są obywatelami Polski

posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski

działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 albo

eksplozji niewypałów lub niewybuchów powstałych po wojnie 1939-1945 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to osób, które nie wchodziły w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub też formacji zbrojnych ruchu oporu.

Jak otrzymać świadczenie dla osób deportowanych i ile ono wynosi?

Aby otrzymać świadczenie dla osób deportowanych, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z:

decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

oświadczeniem potwierdzającym brak ustalonego prawa do emerytury lub renty, świadczenia pieniężnego, ryczałtu energetycznego

oświadczeniem potwierdzającym pobieranie świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

Świadczenie dla osób deportowanych wynosi od 14,76 zł do 294,39 zł. Jego wysokość jest zależna od liczby pełnych miesięcy trwania pracy. Kwoty te obowiązują od 1 marca 2023 do końca lutego 2024.

Jak otrzymać świadczenie dla osób przymusowo zatrudnianych i ile ono wynosi?

Aby otrzymać świadczenie dla osób przymusowo zatrudnianych, należy złożyć wniosek, dołączając do niego zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej według Twojego miejsca zamieszkania). Komenda potwierdzi rodzaj i okres wykonywanego przez wnioskodawcę przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej. Świadczenie dla osób przymusowo zatrudnionych wynosi od 1 marca 2023 294,39 zł. Kwota obowiązuje do końca lutego 2024.

Jak otrzymać świadczenie dla cywilnych ofiar wojny i ile ono wynosi?

By otrzymać świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny, należy złożyć wniosek do ZUS, załączając do niego:

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, które jest wystawione maksymalnie na miesiąc przed złożeniem wniosku wraz z ewentualną dokumentacją medyczną oraz

zaświadczenie od lekarza okulisty o utracie wzroku z powodu urazu doznanego w wyniku działań wojennych lub też wybuchu niewypałów 1939-1945 albo

ważna legitymacja Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny.

Jak podaje portal ZUS.pl, świadczenie to przysługuje w wysokości renty socjalnej i jest wypłacane co miesiąc. Od 1 marca 2023 roku do końca lutego 2024 jego wysokość wynosi 1588,44 zł.