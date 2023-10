ZUS przypomina, że zbliża się termin, w którym studenci powinni złożyć zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że nadal kontynuują naukę. Oprócz tego trzeba dołączyć wniosek z prośbą o dalszą wypłatę świadczenia. Dzięki dokumentom ci, którym przysługuje renta rodzinna, będą mogli dalej pobierać przysługujące im pieniądze.

Renta rodzinna dla studenta – komu przysługuje świadczenie?

Renta rodzinna wypłacana jest członkom rodzin osób, które w momencie śmierci pobierały zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne albo świadczenie kompensacyjne, miały ustalone prawo do emerytury pomostowej bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, bądź też spełniały warunki jej uzyskania lub były uprawnione do pełnej emerytury.

Świadczenie obejmuje m.in. dzieci do ukończenia 16. roku życia, a jeżeli kontynuują dalszą naukę – do skończenia 25 lat. W przypadku studentów, którzy na ostatnim roku studiów skończą 25 lat, pobieranie renty jest możliwe aż do zakończenia roku akademickiego.

Renta rodzinna dla studenta. Terminy

Studentów, którzy mogą ubiegać się rentę rodzinną można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należy zaliczyć tegorocznych maturzystów, którzy dostali się na wyższe uczelnie i w październiku rozpoczęli studia. Studenci I roku musieli do końca września złożyć wniosek do ZUS, że dalej chcą pobierać świadczenie. Oprócz tego do dokumentów trzeba było dołączyć potwierdzenie przyjęcia na uczelnię. Dokładnie 31 października żacy muszą dodać kolejne zaświadczenie. Tym razem z dziekanatu potrzebne będzie potwierdzenie o rozpoczęciu studiów.

Druga grupa to studenci, którzy będą uczęszczać na kolejne semestry i kontynuować naukę np. na drugim czy trzecim roku. Jeżeli już wcześniej pobierali rentę rodzinną 31 października do ZUS-u muszą dostarczyć wniosek o przedłużenie świadczenia i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeżeli rok wcześniej uczelnia wydała je na cały okres studiów, można tę formalność pominąć.

Ile wynosi renta dla studenta?

Kwota renty rodzinnej nie może być niższa niż minimalna stawka emerytury w danym roku. W 2023 roku jest to suma 1588,44 zł. Warto pamiętać, że renta rodzinna wyniesie 85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli jest do niej uprawniona jedna osoba. Gdy do renty są uprawnione dwie osoby – 90 proc, a w przypadku trzech lub więcej – 95 proc.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. Osoby pobierające rentę rodzinną muszą pamiętać, aby zgłosić do ZUS-u moment, w którym nagle przerwą naukę. Jeśli tego się nie zrobi, a ZUS dalej będzie wypłacał świadczenie, trzeba będzie zwrócić pieniądze wraz z odsetkami.