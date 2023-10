Terminy wypłaty emerytur w listopadzie 2023

Zgodnie z przepisami obowiązuje siedem terminów wypłaty emerytur z ZUS-u i KRUS-u: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. Jeśli którykolwiek z tych dni przypada w dzień wolny od pracy, świadczenia są wcześniej. W listopadzie tego roku mamy kilka takich dat.

Pierwsza z ich, 1 listopada, to oczywiście święto Wszystkich Świętych. Osoby, które mają wyznaczony termin płatności na pierwszego, pieniądze na konta powinny mieć jeszcze w październiku. Kolejna data, czyli 5 listopada, przypada w tym roku w niedzielę. To oznacza, że przelew do emerytów powinien dotrzeć jeszcze przed weekendem.

Trzecim terminem wypłaty w listopadzie wypadającym w dzień wolny od pracy jest 25. Ten dzień to sobota. To oznacza, że również emeryci, którym ZUS i KRUS wyznaczyły taki termin płatności, w listopadzie dostaną pieniądze wcześniej.

Terminy płatności emerytur – kto o tym decyduje?

Decyzję o tym, w jakim terminie dana osoba będzie otrzymywać świadczenia emerytalne podejmuje zakład ubezpieczeń na etapie wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia. ZUS i KRUS wybierają termin kierując się liczbą wypłat dokonywanych w danym dniu oraz wpływami ze składek.

Termin wypłaty można zmienić składając odpowiedni wniosek, ale ZUS i KRUS nie mają obowiązku uwzględniania takich próśb. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku można liczyć w uzasadnionych przypadkach, np. z racji terminu płatności alimentów lub innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo i nie podlega negocjacjom.