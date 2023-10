Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany co miesiąc w kwocie 620 zł. Osoby, które nabędą do niego prawo jeszcze w tym roku, będą mogły je zachować po 1 stycznia 2024 r. Jak to zrobić?

Specjalny zasiłek opiekuńczy. Co zrobić, by go zachować?

Zasiłek opiekuńczy. Co warto o nim wiedzieć? 1 stycznia 2024 roku zostaje uchylony art. 16 a Ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. W pewnych jednak przypadkach będzie mógł być przyznawany po 31 grudnia 2023 roku. Co istotne, od 1 stycznia 2024 roku będzie przyznawany inny rodzaj świadczenia. Tego dnia wchodzi w życie ustawa o świadczeniu wspierającym. Co jednak zrobić, by zachować specjalny zasiłek opiekuńczy? Reklama Specjalny zasiłek opiekuńczy. Co zrobić, by go zachować? By w 2024 roku otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy należy z powodzeniem ubiegać się o niego do końca tego roku. Wówczas będzie przyznawany także w przyszłym roku na zasadzie zachowania praw nabytych. Reklama Jest to możliwe także w przypadku, gdy osobie z niepełnosprawnością zostanie wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które będzie kontynuacją poprzedniego. Wówczas konieczne będzie złożenie nowego wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy. 3 miesiące dodatkowego urlopu dla etatowców. Pracodawca musi rozpatrzyć wniosek Zobacz również Reklama Zasiłek opiekuńczy. Co warto o nim wiedzieć? Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie i jest przyznawany od 1 stycznia 2013 roku. Wypłacany jest co miesiąc osobom, które mają obowiązek alimentacyjny i małżonkom, w przypadku gdy: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Co istotne, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacji, w której łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.