Przeliczenie emerytury to jeden ze sposobów na to, jak podnieść swoje świadczenie. Ale ma to sens tylko w określonych przypadkach. Kto może to zrobić i co można na tym zyskać? Warto to wiedzieć, bo nawet jeśli sami nie jesteśmy w grupie uprawnionych, takie rozwiązanie może być korzystne dla kogoś z rodziny lub bliskich.