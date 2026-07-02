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Polski gigant AGD przejmuje francuską legendę. Marka z ponad 120-letnią historią

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:51
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kuchnia
Polski gigant AGD przejmuje francuską legendę. Marka z ponad 120-letnią historią/Shutterstock
Grupa Amica S.A. rozszerza swoją obecność na rynku francuskim. Polska spółka nabyła prawa do korzystania z marki Sauter – jednego z najbardziej cenionych producentów sprzętu AGD we Francji, posiadającego ponad 120-letnią historię.

Grupa Kapitałowa Amica S.A. ogłosiła przejęcie praw do wykorzystywania marki Sauter na rynku we Francji. Ta historyczna marka, założona w 1902 roku w Alzacji przez Frédérica Sautera, cieszy się ogromnym uznaniem w segmencie sprzętu kuchennego do gotowania. Amica tym samym włącza do swojego portfela rozpoznawalnego gracza z segmentu premium.

Marka premium z ponad 120-letnią historią

Marka Sauter od początku swojego istnienia stawiała na wysoką jakość i nowoczesny design. Już w latach 90. XX wieku firma stała się jednym z europejskich pionierów technologii indukcyjnej. Obecnie Sauter specjalizuje się głównie w sprzęcie do zabudowy: piekarnikach, płytach grzewczych, okapach, kuchniach wolnostojących. Produkty tej marki zyskały uznanie francuskich konsumentów dzięki niezawodności, żywotności oraz estetyce, która komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi wnętrzami.

Ruch Amiki

Władze polskiej spółki podkreślają, że decyzja o przejęciu marki Sauter wynika z chęci lepszego dopasowania oferty do potrzeb lokalnych konsumentów we Francji. Jak zaznacza Maja Rutkowska, Wiceprezeska Zarządu Amica S.A., firma chce budować wartość dla klientów, łącząc polskie doświadczenie z głęboko zakorzenionym dziedzictwem francuskiej kultury kulinarnej.

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Z kolei Prezes Zarządu, Robert Stobiński, wskazuje na kwestie produkcyjne: Jesteśmy dumni, że będziemy kontynuować tradycję, utrzymując produkcję marki Sauter w Europie. Strategia ta ma pozwolić Amice na skuteczniejszą rywalizację na wymagającym rynku francuskim, ze szczególnym naciskiem na efektywność energetyczną i innowacyjność oferowanych urządzeń.

Amica S.A. obecna jest na rynku od prawie 70 lat. Grupa dostarcza rocznie około 4 milionów urządzeń do blisko 70 krajów na świecie. W skład portfela firmy wchodzą marki lokalne, takie jak: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania), Fagor (Hiszpania).

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Źródło dziennik.pl
Tematy: FrancjasklepAGDAmica
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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