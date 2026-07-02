Polski gigant AGD przejmuje francuską legendę. Marka z ponad 120-letnią historią

Grupa Kapitałowa Amica S.A. ogłosiła przejęcie praw do wykorzystywania marki Sauter na rynku we Francji. Ta historyczna marka, założona w 1902 roku w Alzacji przez Frédérica Sautera, cieszy się ogromnym uznaniem w segmencie sprzętu kuchennego do gotowania. Amica tym samym włącza do swojego portfela rozpoznawalnego gracza z segmentu premium.

Marka premium z ponad 120-letnią historią

Marka Sauter od początku swojego istnienia stawiała na wysoką jakość i nowoczesny design. Już w latach 90. XX wieku firma stała się jednym z europejskich pionierów technologii indukcyjnej. Obecnie Sauter specjalizuje się głównie w sprzęcie do zabudowy: piekarnikach, płytach grzewczych, okapach, kuchniach wolnostojących. Produkty tej marki zyskały uznanie francuskich konsumentów dzięki niezawodności, żywotności oraz estetyce, która komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi wnętrzami.

Ruch Amiki

Władze polskiej spółki podkreślają, że decyzja o przejęciu marki Sauter wynika z chęci lepszego dopasowania oferty do potrzeb lokalnych konsumentów we Francji. Jak zaznacza Maja Rutkowska, Wiceprezeska Zarządu Amica S.A., firma chce budować wartość dla klientów, łącząc polskie doświadczenie z głęboko zakorzenionym dziedzictwem francuskiej kultury kulinarnej.

Z kolei Prezes Zarządu, Robert Stobiński, wskazuje na kwestie produkcyjne: Jesteśmy dumni, że będziemy kontynuować tradycję, utrzymując produkcję marki Sauter w Europie. Strategia ta ma pozwolić Amice na skuteczniejszą rywalizację na wymagającym rynku francuskim, ze szczególnym naciskiem na efektywność energetyczną i innowacyjność oferowanych urządzeń.

Amica S.A. obecna jest na rynku od prawie 70 lat. Grupa dostarcza rocznie około 4 milionów urządzeń do blisko 70 krajów na świecie. W skład portfela firmy wchodzą marki lokalne, takie jak: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania), Fagor (Hiszpania).