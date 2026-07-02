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4 mld euro kary dla Google. Jest decyzja TSUE

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 14:01
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4 mld euro kary dla Google. Jest decyzja TSUE
4 mld euro kary dla Google. Jest decyzja TSUE/Shutterstock
Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) utrzymał w czwartek w mocy karę przekraczającą 4 mld euro, nałożoną na Google przez Komisję Europejską w 2018 roku. Unijny organ uznał, że koncern wykorzystywał system Android do umacniania swojej pozycji rynkowej i ograniczania konkurencji.

TSUE zgodził sie z wnioskiem KE

TSUE zgodził się w czwartek z wnioskiem KE, że Google nadużywał swojej dominującej roli, uniemożliwiając konkurencyjnym wyszukiwarkom internetowym działanie na urządzeniach mobilnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Android.

KE nałożyła karę 8 lat temu

Gdy KE nakładała karę osiem lat temu, 80 proc. urządzeń mobilnych używało Androida. KE szacowała, że Google zarabiał 95 mld euro rocznie na wyszukiwaniu.

KE nałożyła w 2018 r. karę w wysokości 4,34 mld euro, ale sąd pierwszej instancji w 2022 r. zmniejszył ją do 4,1 mld euro.

- Odwołanie od wyroku Sądu, wniesione przez Google i jej spółkę dominującą Alphabet, zostało oddalone, co stanowi potwierdzenie sankcji nałożonej za nadużycie pozycji dominującej, zajmowanej przez wyszukiwarkę Google Search w kontekście systemu operacyjnego Android - orzekł w czwartek TSUE.

Praktyki Google

Google nakładała na producentów urządzeń mobilnych wymóg preinstalowania aplikacji wyszukiwarki Google i przeglądarki internetowej (Chrome) jako warunek uzyskania licencji na możliwość korzystania na urządzeniu z oficjalnego sklepu z oprogramowaniem Google (Play Store). Dodatkowo, korporacja płaciła niektórym dużym producentom i operatorom sieci komórkowych za to, że preinstalowali na swoich urządzeniach wyłącznie aplikacje tego koncernu.

Kara z 2018 r. pozostaje najwyższą, jaką kiedykolwiek UE nałożyła w postępowaniach antymonopolowych.

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Źródło PAP
Tematy: TSUEKEGoogle
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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