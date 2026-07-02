4 mld euro kary dla Google. Jest decyzja TSUE

TSUE zgodził sie z wnioskiem KE

TSUE zgodził się w czwartek z wnioskiem KE, że Google nadużywał swojej dominującej roli, uniemożliwiając konkurencyjnym wyszukiwarkom internetowym działanie na urządzeniach mobilnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Android.

KE nałożyła karę 8 lat temu

Gdy KE nakładała karę osiem lat temu, 80 proc. urządzeń mobilnych używało Androida. KE szacowała, że Google zarabiał 95 mld euro rocznie na wyszukiwaniu.

KE nałożyła w 2018 r. karę w wysokości 4,34 mld euro, ale sąd pierwszej instancji w 2022 r. zmniejszył ją do 4,1 mld euro.

- Odwołanie od wyroku Sądu, wniesione przez Google i jej spółkę dominującą Alphabet, zostało oddalone, co stanowi potwierdzenie sankcji nałożonej za nadużycie pozycji dominującej, zajmowanej przez wyszukiwarkę Google Search w kontekście systemu operacyjnego Android - orzekł w czwartek TSUE.

Praktyki Google

Google nakładała na producentów urządzeń mobilnych wymóg preinstalowania aplikacji wyszukiwarki Google i przeglądarki internetowej (Chrome) jako warunek uzyskania licencji na możliwość korzystania na urządzeniu z oficjalnego sklepu z oprogramowaniem Google (Play Store). Dodatkowo, korporacja płaciła niektórym dużym producentom i operatorom sieci komórkowych za to, że preinstalowali na swoich urządzeniach wyłącznie aplikacje tego koncernu.

Kara z 2018 r. pozostaje najwyższą, jaką kiedykolwiek UE nałożyła w postępowaniach antymonopolowych.