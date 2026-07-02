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Kultowa marka znika z Polski. Po 16 latach zamyka swój jedyny sklep

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:09
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Zamknięty sklep, nieczynny sklep
Kultowa marka znika z Polski. Po 16 latach zamyka swój jedyny sklep/Shutterstock
To koniec 16-letniej obecności japońskiego giganta lifestyle'owego w Polsce. Marka MUJI oficjalnie kończy działalność na naszym rynku, zamykając swój jedyny stacjonarny sklep przy ul. Mysiej w Warszawie. Decyzję o wycofaniu się z Polski podjęła centrala firmy.

Marka MUJI, znana na całym świecie z prostoty i funkcjonalnego designu, znika z polskiej mapy handlowej. Jak podaje dlahandlu.pl, 30 czerwca 2026 roku zakończył działalność jedyny w Polsce stacjonarny salon tej sieci, mieszczący się przy ul. Mysiej 3 w Warszawie.

Wraz z zamknięciem fizycznego sklepu, firma wygasiła również sprzedaż za pośrednictwem lokalnej platformy internetowej. Przedstawiciele marki poinformowali klientów, że sklep działał jedynie do wyczerpania zapasów, a decyzję o definitywnym zakończeniu operacji w Polsce podjęła centrala MUJI. Firma zaznaczyła, że nie wynika ona z wyników pracy polskiego zespołu. W oficjalnych komunikatach marka podziękowała klientom za ponad 16 lat wspólnej historii i poinformowała o wygaszeniu programu lojalnościowego.

MUJI. Fenomen "produktów bez marki"

Jak podaje dlahandlu.pl, marka MUJI powstała w 1980 roku w Japonii. Nazwa Mujirushi Ryohin oznacza dosłownie "produkty dobrej jakości bez marki". Filozofia firmy od początku opierała się na ograniczaniu zbędnych ozdobników, nadmiernego marketingu i logotypów na rzecz funkcjonalności i wysokiej jakości surowców. W asortymencie MUJI klienci przez lata znajdowali: artykuły papiernicze i organizery, wyposażenie wnętrz i tekstylia, kosmetyki oraz odzież, akcesoria podróżne.

Charakterystyczny, stonowany design produktów sprawił, że salon przy ul. Mysiej stał się dla wielu warszawiaków i odwiedzających stolicę osób obowiązkowym punktem na mapie, symbolem japońskiego podejścia do życia i urządzania mieszkań.

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Dlaczego MUJI opuszcza Polskę?

Marka zadebiutowała w Polsce w 2009 roku. Przez ponad dekadę budowała lojalną grupę odbiorców, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli japońskiego stylu życia w naszym kraju. Jak podaje dlahandlu.pl, decyzja o wycofaniu się z Polski jest częścią szerszego procesu zmian w europejskich strukturach sieci.

Już w 2024 roku pojawiły się pierwsze informacje o planach restrukturyzacji europejskiego oddziału MUJI, który zmagał się z problemami finansowymi. Mimo wcześniejszych zapewnień o kontynuacji działalności w regionie, ostatecznie polski rozdział marki został zamknięty. Polscy fani MUJI po 30 czerwca 2026 roku będą musieli korzystać z europejskiej platformy internetowej lub odwiedzać sklepy marki w innych krajach Europy.

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Źródło dlahandlu.pl
Tematy: sklepzamknięciedesign
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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