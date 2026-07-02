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UE wprowadza nowe prawo od sierpnia. Duże zmiany w sklepach

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:02
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UE wprowadza nowe prawo od sierpnia. Zmiany dotkną wszystkich sklepów/East News
Od 12 sierpnia 2026 r. w krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, znane jako PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Celem tych przepisów jest ujednolicenie zasad dotyczących gospodarki odpadami oraz ograniczenie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne.

Zmiany zasad sprzedaży zgrzewek napojów

Rozporządzenie PPWR obejmuje szeroki zakres produktów, w tym żywność, napoje oraz towary wysyłkowe. Kluczowym założeniem jest odejście od stosowania materiałów, których recykling jest trudny lub niemożliwy, na rzecz rozwiązań bardziej zrównoważonych.

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W kontekście tzw. zgrzewek (opakowań zbiorczych napojów), nowe regulacje nie oznaczają zakazu ich sprzedaży. Zmianie ulegną natomiast wymagania techniczne dotyczące sposobu łączenia produktów w zestawy.

W debatach publicznych pojawiają się opinie, jakoby UE planowała wycofać wielopaki z rynku. W świetle zapisów PPWR interpretacja ta jest błędna. Przepisy nie uderzają w możliwość zakupu większej ilości produktów w jednym pakiecie, lecz nakładają na producentów obowiązki w zakresie:

  • Ekoprojektowania: Opakowania mają być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełny recykling.
  • Ograniczenia masy i objętości: Producenci będą zobowiązani do minimalizowania ilości używanego tworzywa sztucznego niezbędnego do zabezpieczenia produktu.
  • Materiałów z recyklingu: Zwiększony zostanie wymóg stosowania surowców wtórnych w produkcji nowych opakowań.

Harmonogram wdrożenia zmian

Wdrażanie założeń rozporządzenia to proces rozłożony w czasie. Choć kluczowe przepisy wchodzą w życie w sierpniu 2026 roku, wiele wymogów szczegółowych, dotyczących m.in. standardów opakowań zbiorczych, będzie wprowadzanych sukcesywnie w kolejnych latach (aż do 2040 roku).

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UEzmianyzgrzewki
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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