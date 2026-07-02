Zmiany zasad sprzedaży zgrzewek napojów

Rozporządzenie PPWR obejmuje szeroki zakres produktów, w tym żywność, napoje oraz towary wysyłkowe. Kluczowym założeniem jest odejście od stosowania materiałów, których recykling jest trudny lub niemożliwy, na rzecz rozwiązań bardziej zrównoważonych.

W kontekście tzw. zgrzewek (opakowań zbiorczych napojów), nowe regulacje nie oznaczają zakazu ich sprzedaży. Zmianie ulegną natomiast wymagania techniczne dotyczące sposobu łączenia produktów w zestawy.

W debatach publicznych pojawiają się opinie, jakoby UE planowała wycofać wielopaki z rynku. W świetle zapisów PPWR interpretacja ta jest błędna. Przepisy nie uderzają w możliwość zakupu większej ilości produktów w jednym pakiecie, lecz nakładają na producentów obowiązki w zakresie:

Ekoprojektowania: Opakowania mają być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełny recykling .

. Ograniczenia masy i objętości: Producenci będą zobowiązani do minimalizowania ilości używanego tworzywa sztucznego niezbędnego do zabezpieczenia produktu.

niezbędnego do zabezpieczenia produktu. Materiałów z recyklingu: Zwiększony zostanie wymóg stosowania surowców wtórnych w produkcji nowych opakowań.

Harmonogram wdrożenia zmian

Wdrażanie założeń rozporządzenia to proces rozłożony w czasie. Choć kluczowe przepisy wchodzą w życie w sierpniu 2026 roku, wiele wymogów szczegółowych, dotyczących m.in. standardów opakowań zbiorczych, będzie wprowadzanych sukcesywnie w kolejnych latach (aż do 2040 roku).

Źródło: Polskiobserwator