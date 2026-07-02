Wielkie zmiany w rencie wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynieść 50 procent

W ramach tego mechanizmu, wdowy i wdowcy mogą pobierać swoją emeryturę wraz z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku, lub odwrotnie – rentę rodzinną wraz z częścią własnej emerytury. Seniorzy samodzielnie wybierają korzystniejszy dla siebie wariant.

Maksymalna wysokość sumy świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. W przypadku przekroczenia tego limitu, świadczenie ulega pomniejszeniu o kwotę przekroczenia. W limit ten wliczane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne dodatki przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

Harmonogram podwyżek. Od 15 proc. do 50 proc.

Program przewiduje stopniowy wzrost udziału drugiego świadczenia:

Od 1 lipca 2025 roku renta wdowia obejmuje 15 proc. drugiego świadczenia.

roku renta wdowia obejmuje drugiego świadczenia. Od 1 stycznia 2027 roku wysokość tego udziału wzrośnie do 25 proc..

roku wysokość tego udziału wzrośnie do Docelowo, od 2028 roku, świadczenie ma wynosić 50 proc. drugiego świadczenia.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastian Gajewski, podkreślił, że dotychczas ze wsparcia skorzystało ponad milion Polek i Polaków. Z kolei ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że wzrost świadczenia w 2027 roku o około 500-600 złotych miesięcznie będzie stanowić szansę na poprawę jakości życia seniorów, ułatwiając opłacenie rachunków czy zakup leków. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w 2028 roku planowane jest rozszerzenie zasad świadczenia na wszystkich wdowców i wdowy.

Kto może otrzymać świadczenie?

Osoby ubiegające się o rentę wdowią muszą łącznie spełnić określone warunki:

Osiągnąć wiek emerytalny: 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

w przypadku kobiet lub w przypadku mężczyzn. Pozostawać we wspólności małżeńskiej aż do dnia śmierci małżonka.

aż do dnia śmierci małżonka. Nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

(kobieta) i (mężczyzna). Nie pozostawać obecnie w nowym związku małżeńskim.

Warto pamiętać, że staż małżeński nie wpływa na przyznanie prawa do renty. Wypłata świadczenia ustaje w momencie zawarcia kolejnego małżeństwa.

Jak złożyć wniosek?

Osoby, które dotychczas nie pobierały renty rodzinnej (ponieważ było to mniej korzystne), powinny najpierw złożyć wniosek na formularzu ERR, a następnie wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń na formularzu ERWD. Osoby posiadające już ustalone prawa do obu świadczeń nie muszą dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. Wszelkie formalności można załatwić osobiście w placówkach ZUS, poprzez e-wizytę, mailowo pod adresem cot@zus.pl, telefonicznie pod numerem 22 560 16 00.