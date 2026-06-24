Polski gigant przejmuje ukraińską firmę. To pierwsza tak duża transakcja grupy w tym kraju

Maspex rozwija swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma sfinalizowała zakup 80 proc. udziałów w spółce Karpackie Mineralne Wody (Karpacki Mineralni Vody). Jak informuje Portal Spożywczy, strony nie ujawniły kwoty transakcji, jednak eksperci szacują jej wartość na 30–50 milionów dolarów.

Polski właściciel przejmie kontrolę poprzez mechanizmy nadzorcze, ale zarządzanie operacyjne pozostanie w rękach dotychczasowego ukraińskiego zespołu. Umowa kończy trwające niemal rok negocjacje.

Nowy zakład w obwodzie lwowskim

Zakup udziałów otwiera przed Maspexem drogę do produkcji napojów sokowych bezpośrednio na ukraińskim rynku. Kluczowym elementem strategii jest nowy zakład w obwodzie lwowskim. Firma planuje jego uruchomienie w sierpniu 2026 roku. Inwestycja w ten projekt wyniesie łącznie 24 miliony euro. Część środków na ten cel pochodzi z finansowania zapewnionego przez EBOR.

Dlaczego Maspex inwestuje w Ukrainie?

Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex, podkreśla potencjał tego kierunku. Rynek ukraiński ma ogromne możliwości. Chcemy na nim rosnąć i rozwijać naszą ofertę. To dla nas naturalny kierunek, by umocnić pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej – zaznacza Pawiński.

Dla ukraińskiego producenta współpraca z Maspexem również oznacza wymierne korzyści. Spółka zyska dostęp do technologii oraz szerokiego portfolio produktów międzynarodowej grupy bez konieczności kosztownych inwestycji początkowych.

Jaką firmę przejmuje polski gigant?

Przejmowana firma, Karpackie Wody Mineralne, zajmuje silną pozycję na swoim rynku. Od 1996 roku produkuje wodę butelkowaną "Karpacka", która jest wiceliderem w swojej kategorii w Ukrainie. Oprócz wody, producent wytwarza napoje gazowane "Sokovinka" oraz słone przekąski pod marką "Gonzo".

Maspex to jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma rocznie generuje ponad 15 mld zł przychodu. W swoim portfolio posiada ponad 70 marek, w tym znane w Polsce soki Tymbark i herbaty Nestea.

W ostatnich latach grupa intensywnie inwestowała w rozwój. W latach 2021–2025 Maspex przeznaczył 2 mld zł na infrastrukturę produkcyjną i logistyczną w Polsce oraz Europie. Teraz polski gigant stawia na rozwój w Ukrainie, wierząc w przyszłą odbudowę tego rynku.