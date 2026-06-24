Dziennik Gazeta Prawana logo

Polski gigant przejmuje ukraińską firmę. To pierwsza tak duża transakcja grupy w tym kraju

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:06
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
pracownik fabryka
Polski gigant przejmuje ukraińską firmę. To pierwsza tak duża transakcja grupy w tym kraju/Shutterstock
Polska grupa spożywcza Maspex otwiera nowy rozdział w swojej historii i wchodzi na rynek ukraiński. Gigant przejął 80 proc. udziałów w lokalnym producencie napojów - firmie Karpackie Mineralne Wody. To pierwsza tak duża transakcja polskiej grupy w tym kraju, która pozwoli na lokalną produkcję soków i napojów w nowym zakładzie pod Lwowem.

Maspex rozwija swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma sfinalizowała zakup 80 proc. udziałów w spółce Karpackie Mineralne Wody (Karpacki Mineralni Vody). Jak informuje Portal Spożywczy, strony nie ujawniły kwoty transakcji, jednak eksperci szacują jej wartość na 30–50 milionów dolarów.

Polski właściciel przejmie kontrolę poprzez mechanizmy nadzorcze, ale zarządzanie operacyjne pozostanie w rękach dotychczasowego ukraińskiego zespołu. Umowa kończy trwające niemal rok negocjacje.

Nowy zakład w obwodzie lwowskim

Zakup udziałów otwiera przed Maspexem drogę do produkcji napojów sokowych bezpośrednio na ukraińskim rynku. Kluczowym elementem strategii jest nowy zakład w obwodzie lwowskim. Firma planuje jego uruchomienie w sierpniu 2026 roku. Inwestycja w ten projekt wyniesie łącznie 24 miliony euro. Część środków na ten cel pochodzi z finansowania zapewnionego przez EBOR.

Upadek giganta budowlanego. Sieć ponownie bankrutuje
Upadek giganta budowlanego. Sieć ponownie bankrutuje

Dlaczego Maspex inwestuje w Ukrainie?

Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex, podkreśla potencjał tego kierunku. Rynek ukraiński ma ogromne możliwości. Chcemy na nim rosnąć i rozwijać naszą ofertę. To dla nas naturalny kierunek, by umocnić pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej – zaznacza Pawiński.

Dla ukraińskiego producenta współpraca z Maspexem również oznacza wymierne korzyści. Spółka zyska dostęp do technologii oraz szerokiego portfolio produktów międzynarodowej grupy bez konieczności kosztownych inwestycji początkowych.

Jaką firmę przejmuje polski gigant?

Przejmowana firma, Karpackie Wody Mineralne, zajmuje silną pozycję na swoim rynku. Od 1996 roku produkuje wodę butelkowaną "Karpacka", która jest wiceliderem w swojej kategorii w Ukrainie. Oprócz wody, producent wytwarza napoje gazowane "Sokovinka" oraz słone przekąski pod marką "Gonzo".

Maspex to jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma rocznie generuje ponad 15 mld zł przychodu. W swoim portfolio posiada ponad 70 marek, w tym znane w Polsce soki Tymbark i herbaty Nestea.

W ostatnich latach grupa intensywnie inwestowała w rozwój. W latach 2021–2025 Maspex przeznaczył 2 mld zł na infrastrukturę produkcyjną i logistyczną w Polsce oraz Europie. Teraz polski gigant stawia na rozwój w Ukrainie, wierząc w przyszłą odbudowę tego rynku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Portal Spożywczy
Tematy: UkrainanapojeMaspexprzejęcia
Powiązane
Technologiczny gigant otwiera kolejne biuro w Polsce. 300 nowych stanowisk w Krakowie
Technologiczny gigant otwiera kolejne biuro w Polsce. 300 nowych stanowisk w Krakowie
Donald Tusk
Kanadyjski gigant debiutuje na warszawskiej giełdzie. Tusk: W Polsce warto inwestować
bankructwo, upadłość konsumencka
Koniec transportowego giganta. Belgijska firma ogłasza upadłość po 118 latach działalności
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEkstremalne upały w Polsce. Ministerstwo rodziny wzywa PIP do wzmożonych kontroli w firmach »
Zobacz
|
PRL
QUIZ. Historia Polski PRL. Ostatnie pytanie to wyzwanie nawet dla historyków
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Wysyp grzybów w Polsce w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów?
Nowy Seat Ibiza 2027 w wersji pięciodrzwiowej – dwa modele (czerwony i szary) zaparkowane w nadmorskim porcie na tle hiszpańskiego miasteczka
Oto nowy Seat za 69 900 zł. Jest ładny, oszczędny i lubi LPG
Jan Wieczorkowski w serialu "Zajazd. Będzie się działo"
Uwielbiany polski serial wraca. Ikona telewizji dołącza do obsady
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Merci,Finest,Selection,Chocolate,Boxes,Displayed,On,Supermarket,Shelf,With
Popularny słodycz za darmo w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Ojca
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj