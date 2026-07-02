Niezapowiedziane kontrole PIP podczas upałów. Dziemianowicz-Bąk: Nawet 60 tys. zł kary

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej reaguje na liczne sygnały o nieprzestrzeganiu przepisów BHP w czasie wysokich temperatur. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie wzmożonych, systemowych i niezapowiedzianych kontroli, które potrwają przez całe lato.

Wielu pracowników ocenia, że firmy nie dbają o nich w czasie upałów – w sondzie na radiozet.pl taką opinię wyraziło aż 72 proc. głosujących. Resort zwraca szczególną uwagę na kwestię dostępu do wody. Ministra podkreśla, że woda musi być dostępna w nieograniczonych ilościach. Za nieprzestrzeganie tych zasad pracodawcy mogą zapłacić karę w wysokości nawet 60 tys. złotych.

Nowe przepisy na przyszłe wakacje

Resort przygotował już nowe regulacje dotyczące pracy w czasie upałów. Ministra zapowiada, że przepisy powinny zacząć obowiązywać w czasie przyszłorocznych wakacji. Choć trwają jeszcze dyskusje nad szczegółami rozporządzenia z premierem, założenia zmian są jasne. Projekt przewiduje konkretne progi temperatury:

W przypadku pracy na zewnątrz praca miałaby zostać wstrzymana po przekroczeniu 32 stopni.

W przypadku pracy biurowej wewnątrz pomieszczeń granicą byłoby 35 stopni.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznacza, że nowe obowiązki zaczną się wcześniej, już po przekroczeniu 25–28 stopni. Pracodawcy będą musieli wówczas wprowadzać środki ochronne, skracać czas pracy, organizować przerwy lub instalować klimatyzację. Podkreślono, że zmiana klimatu czyni te regulacje sprawą pilną, gdyż wysokie temperatury realnie zagrażają życiu i zdrowiu pracowników.

Co z waloryzacją 800+?

Podczas rozmowy w Radiu ZET poruszono również temat świadczenia 800+. Ministra wyjaśniła, że resort nie planuje obecnie żadnych zmian w tym zakresie, mimo że program Lewicy zakłada waloryzację wszystkich świadczeń. Zdaniem szefowej resortu, obecna forma 800+ jest wartością, której nie warto naruszać w obliczu odmiennych stanowisk koalicjantów, postulujących m.in. progi dochodowe. Ministra zadeklarowała, że jeśli w przyszłości pojawi się przestrzeń do rozmów, Lewica będzie chciała systemowej waloryzacji wszystkich świadczeń.