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Technologiczny gigant otwiera kolejne biuro w Polsce. 300 nowych stanowisk w Krakowie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:30
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Technologiczny gigant otwiera kolejne biuro w Polsce. 300 nowych stanowisk w Krakowie
Technologiczny gigant otwiera kolejne biuro w Polsce. 300 nowych stanowisk w Krakowie/ShutterStock
Google otworzyło we wtorek drugie biuro w Krakowie. Nowa lokalizacja oferuje 300 stanowisk pracy i ma wspierać dalszy rozwój krakowskiego centrum inżynieryjnego, które zatrudnia już ponad 400 specjalistów.

300 stanowisk pracy i laboratoria

Dyrektorka krakowskiego oddziału Google Magda Rabiej poinformowała we wtorkowym komunikacie, że najnowsze biuro firmy zlokalizowane na czterech piętrach kompleksu Tertium posiada 300 stanowisk pracy, a także laboratoria, sale konferencyjne, przestrzenie wspólne, stołówkę i kawiarnię.

Według niej krakowski zespół Google liczy obecnie ponad 400 specjalistów i stale rośnie, odgrywając kluczową rolę w tworzeniu globalnych innowacji dla chmury obliczeniowej oraz systemów mobilnych.

Projekty inżynieryjne o globalnym zasięgu

W dwóch krakowskich biurach zlokalizowanych przy Rynku Głównym oraz w kompleksie Tertium – zaznaczyła Rabiej - rozwijane są projekty inżynieryjne o globalnym zasięgu. Oprócz infrastruktury dla usług Google Cloud i systemów przetwarzania danych, z których korzystają największe światowe przedsiębiorstwa, krakowscy inżynierowie rozwijają produkty w ramach działu Platforms & Devices. Należą do nich innowacje w systemie Android (w tym rozwiązania na laptopy, tablety, komunikację biznesową oraz Android Auto), rozwój przeglądarki Chrome i całego ekosystemu webowego, prace nad urządzeniami Pixel, a także budowa zaawansowanej infrastruktury inżynieryjnej (PDEIO), która wspiera te procesy.

Polska jednym z kluczowych miejsc na świecie dla Google

Koncern w Polsce jest obecny od 20 lat. W biurach w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu pracuje 3 tys. osób, a 80 proc. polskiego zespołu stanowią programistki i programiści. Według przedstawicieli firmy czyni to polski oddział jednym z kluczowych na świecie hubów inżynieryjnych i największym takim centrum w Unii Europejskiej.

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Źródło PAP
Tematy: KrakówGoogleIT
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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