Kontrole sieci wodno-kanalizacyjnych w Polsce

Gminy w całym kraju, w tym m.in. Tereszpol, Zwoleń, Wągrowiec i Suwałki, prowadzą wzmożone kontrole przyłączy wodociągowych oraz gospodarki ściekowej. Działania te wynikają z ustawowego obowiązku samorządów do monitorowania sposobu, w jaki mieszkańcy odprowadzają nieczystości oraz wody opadowe.

Najważniejszymi założeniami kontroli są wykrycie nielegalnych przyłączy, weryfikacja poprawności odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz sprawdzenie, czy mieszkańcy posiadają umowy na wywóz nieczystości. Nielegalne podłączenia przeciążają systemy kanalizacyjne, prowadzą do awarii i generują wyższe koszty utrzymania sieci.

Sama umowa z firmą asenizacyjną nie wystarczy. Właściciele nieruchomości muszą przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające regularne opróżnianie szamb lub osadników w przydomowych oczyszczalniach z ostatnich 12 miesięcy.

Możliwość uniknięcia kar

Samorządy często oferują "okres przejściowy". Mieszkańcy, którzy samodzielnie zgłoszą nieprawidłowości i uregulują dokumentację przed rozpoczęciem kontroli, mogą uniknąć konsekwencji finansowych. W przeciwnym razie, zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, za nielegalne korzystanie z sieci grożą kary pieniężne.

"W przypadku wykrycia nielegalnych podłączeń wszczynane będą procedury przewidziane w art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, co może skutkować karami finansowymi" - czytamy na portalsamorzadowy.pl