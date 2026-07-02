Dziennik Gazeta Prawana logo

Ruszyła fala kontroli. Urzędnicy wchodzą na posesje. Kara do 5 tys. zł

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:13
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Wodociąg
Kontrolerzy pukają do drzwi. 5 tys. zł kary za jedno niedopatrzenie w papierach/Shutterstock
Ruszyła fala kontroli gminnych systemów wodno-kanalizacyjnych w całej Polsce. Samorządy intensywnie sprawdzają legalność przyłączy, sposób odprowadzania deszczówki oraz dokumentację wywozu nieczystości. Mieszkańcy, którzy nie zadbają o formalności, muszą liczyć się z karami finansowymi, choć w wielu miejscach wciąż mają szansę na uniknięcie konsekwencji. Oto szczegóły.

Kontrole sieci wodno-kanalizacyjnych w Polsce

Gminy w całym kraju, w tym m.in. Tereszpol, Zwoleń, Wągrowiec i Suwałki, prowadzą wzmożone kontrole przyłączy wodociągowych oraz gospodarki ściekowej. Działania te wynikają z ustawowego obowiązku samorządów do monitorowania sposobu, w jaki mieszkańcy odprowadzają nieczystości oraz wody opadowe.

Ekstremalne upały w Polsce. Ministerstwo rodziny wzywa PIP do wzmożonych kontroli w firmach
Ekstremalne upały w Polsce. Ministerstwo rodziny wzywa PIP do wzmożonych kontroli w firmach

Najważniejszymi założeniami kontroli są wykrycie nielegalnych przyłączy, weryfikacja poprawności odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz sprawdzenie, czy mieszkańcy posiadają umowy na wywóz nieczystości. Nielegalne podłączenia przeciążają systemy kanalizacyjne, prowadzą do awarii i generują wyższe koszty utrzymania sieci.

Sama umowa z firmą asenizacyjną nie wystarczy. Właściciele nieruchomości muszą przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające regularne opróżnianie szamb lub osadników w przydomowych oczyszczalniach z ostatnich 12 miesięcy.

Możliwość uniknięcia kar

Samorządy często oferują "okres przejściowy". Mieszkańcy, którzy samodzielnie zgłoszą nieprawidłowości i uregulują dokumentację przed rozpoczęciem kontroli, mogą uniknąć konsekwencji finansowych. W przeciwnym razie, zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, za nielegalne korzystanie z sieci grożą kary pieniężne.

"W przypadku wykrycia nielegalnych podłączeń wszczynane będą procedury przewidziane w art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, co może skutkować karami finansowymi" - czytamy na portalsamorzadowy.pl

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: karykontroleposesja
Powiązane
Jesteś na L4 w wakacje. ZUS i pracodawca mogą cię sprawdzić. O to, czego nie należy robić latem na zwolnieniu, by uniknąć kontroli i kary.
Wakacje na L4. Czego nie robić latem na zwolnieniu, by uniknąć kontroli i kary
Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Joanna Wicha, Katarzyna Ueberhan
Niezapowiedziane kontrole PIP podczas upałów. Dziemianowicz-Bąk: Nawet 60 tys. zł kary
Wiele firm musi się szykować na kontrolę PIP. "Lawina skarg"
Wiele firm musi się szykować na kontrolę PIP. "Lawina skarg"
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIndyk czy kurczak? Jedno z nich wypada w zestawieniu nieco lepiej »
Zobacz
|
prl
Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 15/15. Pytanie nr 12 to dla młodych czysta abstrakcja
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zdjęcie tankowania na stacji Orlen. Ręka trzyma pistolet paliwowy z widoczną naklejką reklamową aplikacji Orlen Vitay. Na otwartej klapce wlewu widoczne oznaczenia paliwa E10 i E5. Ilustracja do tematu zmian cen paliw od 1 lipca
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 1 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
36. posiedzenie Sejmu X kadencji
Miała wyprzedzić kolejkę na badanie. Jest decyzja ws. posłanki Pępek
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj