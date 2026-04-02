Charlie traci fabrykę czekolady. Znany producent po 40 latach działalności ogłasza upadłość

oprac. Weronika Papiernik
2 kwietnia 2026, 09:39
40-letni gigant branży czekoladowej ogłosił upadłość
Marasu's Petit Fours, brytyjski producent czekolady, po wielu latach działalności w branży wszczął postępowanie upadłościowe z powodu trudności finansowych.

Znana brytyjska marka czekolady ogłosiła, że ​​oficjalnie ogłasza upadłość. Decyzja ta zapadła po tym, jak firma macierzysta luksusowego producenta czekolady zamknęła swój kultowy sklep. Firma stanęła w obliczu poważnych trudności finansowych z powodu rosnących kosztów produkcji i spadającej wielkości sprzedaży.

Dostawca internetu ogłasza upadłość. Powód zaskakuje
Firma Marasu's Petit Fours została założona w 1987 roku przez cukierników Rolfa Kerna i Gabi Kohler. W 2006 roku została przejęta przez Prestat Group. Od tego czasu firma stała się największym producentem ekskluzywnych czekoladek w Londynie, zaopatrując takie marki jak Prestat, Selfridges, Harrods, Fortnum&Mason i Pret a Manger.

Firma ta szczyciła się roczną produkcją przekraczającą 300 ton w swoich zakładach w Park Royal.

Rosnące ceny kakao

Zmiany nastąpiły jednak po tym, jak przemysł czekoladowy zmagał się ze wzrostem cen kakao na świecie do rekordowego poziomu w 2024 r., a uprawy kakao ucierpiały z powodu chorób i ekstremalnych warunków pogodowych. Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, na które łącznie przypada około 60 proc. światowej produkcji kakao, to najwięksi producenci, których dotknął kryzys.

"Charlie i fabryki czekolady"

Kultowy sklep tej marki przy Piccadilly był inspiracją dla Roalda Dahla, który wspomniał o truflach Prestat w swojej powieści "Mój wujek Oswald" i podobno inspirował się sklepem podczas pisania "Charliego i fabryki czekolady".

Powiązane
woda, sklep, woda niegazowana
Koniec legendy? 160-letni producent wody mineralnej składa wniosek o upadłość
Bankructwo
Gigant meblowy ogłosił upadłość po 70 latach. Rusza wyprzedaż majątku
ślisko śłlski chodnik mróz zima
Sprzedawca butów sportowych ogłasza upadłość. Znana sieć zamyka większość sklepów
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Charlie traci fabrykę czekolady. Znany producent po 40 latach działalności ogłasza upadłość
Zobacz
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
