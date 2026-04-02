Znana brytyjska marka czekolady ogłosiła, że ​​oficjalnie ogłasza upadłość. Decyzja ta zapadła po tym, jak firma macierzysta luksusowego producenta czekolady zamknęła swój kultowy sklep. Firma stanęła w obliczu poważnych trudności finansowych z powodu rosnących kosztów produkcji i spadającej wielkości sprzedaży.

Znany producent czekolady po 40 latach ogłasza upadłość

Firma Marasu's Petit Fours została założona w 1987 roku przez cukierników Rolfa Kerna i Gabi Kohler. W 2006 roku została przejęta przez Prestat Group. Od tego czasu firma stała się największym producentem ekskluzywnych czekoladek w Londynie, zaopatrując takie marki jak Prestat, Selfridges, Harrods, Fortnum & Mason i Pret a Manger.

Firma ta szczyciła się roczną produkcją przekraczającą 300 ton w swoich zakładach w Park Royal.

Rosnące ceny kakao

Zmiany nastąpiły jednak po tym, jak przemysł czekoladowy zmagał się ze wzrostem cen kakao na świecie do rekordowego poziomu w 2024 r., a uprawy kakao ucierpiały z powodu chorób i ekstremalnych warunków pogodowych. Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, na które łącznie przypada około 60 proc. światowej produkcji kakao, to najwięksi producenci, których dotknął kryzys.

"Charlie i fabryki czekolady"

Kultowy sklep tej marki przy Piccadilly był inspiracją dla Roalda Dahla, który wspomniał o truflach Prestat w swojej powieści "Mój wujek Oswald" i podobno inspirował się sklepem podczas pisania "Charliego i fabryki czekolady".