Sprzedawca butów sportowych składa wniosek o upadłość

Firma Soleply złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie Rozdziału 11 po zaciągnięciu zbyt dużego zadłużenia i niemożliwych do utrzymania umów najmu.

Jak wynika z wniosku o upadłość złożonego w New Jersey, sprzedawca butów sportowych stwierdził, że decyzja ta jest spowodowana "trudną sytuacją finansową" spowodowaną w dużej mierze wysoko oprocentowanym, krótkoterminowym długiem, który został wykorzystany do finansowania rozbudowy sklepów, co doprowadziło do niestabilności przepływu środków pieniężnych, które ostatecznie okazały się niemożliwe do utrzymania.

Założona w styczniu 2021 roku przez Thomasa Yodera i Dustina Billowa, firma Soleply zaczynała jako przedsięwzięcie internetowe i szybko przekształciła się w sklep stacjonarny. Firma, która sprzedaje odzież uliczną i buty sportowe takich marek jak Yeezy, Asics, Nike, Jordan i New Balance, poinformowała w swoim oświadczeniu, że chociaż początkowo każdy sklep przynosił zyski, ciężar spłaty długów wkrótce zaczął odbijać się na jej kondycji.

Duże problemy finansowe firmy

"Ograniczenia w przepływach pieniężnych zmusiły Soleply do przeznaczania znacznych przychodów na spłatę kredytów, co pozostawiło niewystarczający kapitał na utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów"- czytamy. "W rezultacie niektóre sklepy miały trudności z utrzymaniem sprzedaży na dotychczasowym poziomie, a firma stanęła w obliczu narastających problemów finansowych".

Soleply ostatecznie zmuszone zostało do zamknięcia czterech z sześciu swoich placówek.

Właściciele domagają się odszkodowań

We wniosku podano, że firma zamierza również rozwiązać umowę najmu w Providence Place Mall w Providence w stanie Rhode Island. Soleply poinformował w dokumentach, że kilku właścicieli groziło podjęciem kroków prawnych w związku z wypowiedzeniem umów najmu. Właściciele domagają się teraz odszkodowania za utracone dochody z wynajmu, zaległe zobowiązania z tytułu umowy najmu, a w niektórych przypadkach kar za zerwanie umowy.

W zgłoszeniu Soleply oświadczyło, że jego przychody w 2024 roku wyniosły 8,8 miliona dolarów, w porównaniu z 10,4 miliona dolarów w 2023 roku. Firma poinformowała, że ​​spodziewa się "gwałtownego spadku" przychodów z powodu zamknięcia tych czterech lokalizacji w 2025 roku.

"Wnosząc wniosek o upadłość na podstawie przepisów Subchapter V, Soleply dąży do umorzenia niemożliwych do spłacenia zobowiązań leasingowych, restrukturyzacji wysokooprocentowanych długów w celu uzyskania bardziej zrównoważonych warunków spłaty i stania się prężniejszą, stabilną finansowo firmą, zdolną do długoterminowego sukcesu na konkurencyjnym rynku butów sportowych” - podano w dokumencie.