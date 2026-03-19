Działająca od ponad 70 lat w Massachusetts firma z meblami, zamyka swoją działalność, wyprzedaje setki przedmiotów ze swoich salonów wystawowych i magazynów.

Firma z meblami ogłasza upadłość

Firma Circle Furniture, która w grudniu zamknęła dziewięć swoich sklepów, a 30 stycznia złożyła wniosek o upadłość na podstawie Rozdziału 7 w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Massachusetts.

W zgłoszeniu sprzedawca detaliczny z Acton w stanie Massachusetts podał szacunkowe aktywa w wysokości od 1 000 001 do 10 milionów dolarów oraz szacunkowe zobowiązania w wysokości od 10 000 001 do 50 milionów dolarów wobec około 200 do 999 wierzycieli.

Rozdział 7 upadłości jest często nazywany rozdziałem likwidacyjnym, ponieważ majątek dłużnika jest likwidowany zgodnie z zasadami kodeksu upadłościowego. Z kolei rozdział 11 upadłości jest często nazywany rozdziałem reorganizacyjnym i pozwala przedsiębiorstwom na reorganizację bez konieczności likwidacji wszystkich aktywów.

Wszyscy pracownicy zostali zwolnieni

Pracownicy otrzymali informację o zamknięciu sklepów za pośrednictwem firmowego e-maila 19 grudnia, a 23 grudnia otrzymali kolejnego e-maila, w którym ujawniono, że zostali zwolnieni.

"Z ciężkim sercem stwierdzam, że okoliczności obróciły się przeciwko firmie i nie możemy sobie pozwolić na dalsze kontynuowanie działalności, w związku z czym wszyscy pracownicy, w tym Pani stanowisko, zostają zwolnieni ze skutkiem od 23 grudnia' – czytamy w e-mailu, którym podzielono się z portalem The Globe.

Firma rozpoczęła działalność na początku lat 50. XX wieku w Cambridge w stanie Massachusetts, założona przez rodzinę Tubmanów, a na początku lat 20. XXI wieku została sprzedana Bobowi Richardowi. Z biegiem lat sieć rozrosła się do dziewięciu sklepów w Massachusetts i New Hampshire.

Licytacje po upadku giganta: Meble warte miliony dolarów pod młotek

19 marca rozpoczną się aukcje majątku zlikwidowanej firmy. Do kupienia będą m.in. zapasy magazynowe oraz wyposażenie sklepów. Środki ze sprzedaży zostaną przekazane na spłatę długów, jednak odzyskanie wpłaconych przed upadkiem zaliczek przez osoby prywatne może okazać się niemożliwe. Wyjątkiem są płatności kartą, gdzie nadal dostępna jest opcja reklamacji transakcji.