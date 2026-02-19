Złe wieści dla miłośników kanapek: kilka restauracji Subway ogłosiło upadłość. Amerykańska marka od lat zmaga się z poważnymi problemami. Kilka oddziałów w Niemczech stoi teraz w obliczu niewypłacalności.

Subway ogłosiło upadłość

Dla tych, którzy nie przepadają za McDonald'sem ani Burger Kingiem, Subway oferuje kanapki i sałatki jako alternatywę. Obok gigantów burgerów, ta amerykańska sieć jest jedną z najbardziej znanych i największych restauracji typu fast food. Jednak w ostatnich latach Subway zmagał się z silną konkurencją. Od pewnego czasu najpopularniejsza amerykańska sieć restauracji z kanapkami zmaga się również z problemami rozwojowymi, które eksperci przypisują między innymi zbyt szybkiej ekspansji i problemom wizerunkowym.

Wielu franczyzobiorców polegało na dobrej reputacji i sprawdzonej koncepcji franczyzy. Jednak okazało się, że te czynniki nie wystarczają do osiągnięcia długoterminowego sukcesu: bankructwa zdarzają się regularnie. Teraz problem dotyczy kolejnych oddziałów. Pomimo wieloletniej lojalności, jeden franczyzobiorca, który prowadzi trzy restauracje, stoi na skraju niewypłacalności.

Gdzie zamykane są restauracje?

Roland Schepp jest właścicielem restauracji Subway w południowo-zachodnich Niemczech, których dotyczy kryzys. Działa w branży od ponad 20 lat. Schepp zarządza restauracjami w Albstadt-Ebingen, Balingen i Sigmaringen. Podobnie jak inne firmy, operator Subway zmaga się ze wzrostem kosztów surowców i personelu. W restauracjach z kanapkami pracuje prawie 30 pracowników, którzy prawdopodobnie martwią się o swoje miejsca pracy w obliczu obecnych wyzwań.

Jednak działalność na razie nie zostanie wstrzymana: restauracje pozostają otwarte dla klientów, a płace są gwarantowane, jak wyjaśnia syndyk masy upadłościowej Axel Kulas. Panuje optymizm, że wszystkie sklepy będą mogły kontynuować działalność.

