Znany niemiecki producent maszyn budowlanych Atlas-Gruppe, złożył wniosek o upadłość w trybie Eigenverwaltung. Jak. podaje portal dlahandlu.pl, firma chce przeprowadzić sanację, utrzymać produkcję i serwis oraz równolegle szuka inwestorów.

Grupa Atlas złożyła wniosek o upadłość

Atlas GmbH, złożył wniosek o upadłość w trybie własnym w sądzie rejonowym w Delmenhorst. Jak czytamy, postępowaniem objęto nie tylko spółkę-matkę, lecz dodatkowo pozostałe podmioty wchodzące w skład grupy: Atlas Spare Parts GmbH, Atlas FF GmbH & Co. KG, Atlas Group Services GmbH oraz Atlas Kompakt GmbH. 6 lutego sąd zdecydował o rozpoczęciu wstępnej fazy postępowania.

Firma oświadczyła, że bieżąca działalność operacyjna jest kontynuowana. Produkcja, obsługa serwisowa i dostawy części zamiennych mają przebiegać bez zakłóceń.

Co z pracownikami Atlas-Gruppe?

Firma Atlas zatrudnia teraz około 400 pracowników w zakładach w Ganderkesee, Delmenhorst i Vechcie w Niemczech oraz w Bradford w Wielkiej Brytanii. Jak poinformowano, wynagrodzenia są zabezpieczone co najmniej do końca kwietnia dzięki świadczeniom tzw. płatność z tytułu niewypłacalności. Nie zdecydowano o ewentualnych redukcjach zatrudnienia ani przyszłości poszczególnych zakładów produkcyjnych.

"Zarząd spółki pozostaje na stanowisku i samodzielnie prowadzi proces restrukturyzacji, działając pod nadzorem sądu" - wskazano.

Przychody firmy w ostatnim czasie wynosiły około 150 mln euro, jednak – jak wyjaśnia zarząd – utrzymujące się "obciążenia strukturalne” znacząco utrudniały stabilizację finansową poza formalnym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Restrukturyzacja pod nadzorem sądu. Szukają inwestorów

Wyznaczony przez sąd tymczasowy nadzorca będzie kontrolował postępowanie restrukturyzacyjne. Zostali też powołani prawnicy specjalizujący się w prawie sanacyjnym. Jak wynika z komunikatu spółki "finansowanie działalności na czas postępowania jest zabezpieczone, co zwiększa szanse na skuteczną restrukturyzację bez przerywania produkcji".

Atlas-Gruppe rozpoczęła poszukiwania inwestorów. Chcą pozyskać kapitał, który umożliwi dalszy rozwój firmy po zakończeniu procesu sanacyjnego. Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, kluczowym celem postępowania pozostaje utrzymanie marki Atlas, kontynuacja działalności produkcyjnej oraz zachowanie możliwie największej liczby miejsc pracy.

Źródło: nwzonline.de