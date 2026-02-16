Koniec North Fisha? Do sądu wpłynęło ogłoszenie o upadłość

Spółka kierowana przez najbogatszego Polaka Michała Sołowowa, North Food, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. "Spadek liczby klientów oraz wzrost kosztów operacyjnych to główne przyczyny trudnej sytuacji finansowej firmy" - wskazuje "Gazeta Wyborcza".

North Food, właściciel sieci restauracji North Fish, złożył wniosek o upadłość do Sądu Rejonowego w Kielcach. Ma to związek z utratą płynności finansowej, jak wskazuje Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach. Problemy są skutkiem: rosnących kosztów operacyjnych i kosztów pracy.

Jak wyjaśnia "GW", North Food odnotowało w ostatnich latach znaczne straty finansowe. W 2024 r. strata netto wyniosła 4,35 mln zł. Pandemia dodatkowo wpłynęła negatywnie na sytuację firmy, przyczyniając się do spadku liczby odwiedzających galerie handlowe, co zmniejszyło liczbę transakcji.

Sieć restauracji najbogatszego Polaka

W 2025 r. nowym prezesem North Foodu został Paweł Wojnowski. Pomimo jego doświadczenia w KFC i Pizza Hut, spółka zdecydowała się na złożenie wniosku o upadłość.

"GW" wyjaśnia, że "właścicielem North Foodu jest formalnie należący do Sołowowa wiedeński MS Galleon GmbH. W portfolio North Foodu, oprócz sieci restauracji North Fish, jest także kielecka restauracja John Burg, która serwuje burgery oraz steki z certyfikowanej wołowiny Black Angu".

Jeśli dojdzie do zamknięcia restauracji to blisko 200 osób może stracić pracę. North Fish, oferuje głównie ryby i owoce morza. Działa na rynku od 2002 r. Michał Sołowow uznawany jest według "Forbesa" za najbogatszego Polaka. Jego majątek szacuje się na 28,1 mld zł.

