Kuba zmaga się z olbrzymim kryzysem energetycznym. Władze poinformowały linie lotnicze o zawieszeniu możliwości tankowania samolotów paliwem lotniczym. Lecące na wyspę samoloty będą zmuszone "lądować technicznie" poza krajem.

Ewakuacja rosyjskich turystów na Kubie

Moskwa ewakuowała rosyjskich turystów z Kuby w związku z blokadą ropy naftowej nałożoną przez USA.

Władze lotnictwa Kuby ostrzegają, że w kraju kończy się paliwo lotnicze, co grozi załamaniem branży turystycznej.

Władimir Putin w mocnych słowach skrytykował blokadę paliwową Kuby wprowadzoną przez administrację Trumpa, mówiąc, że Moskwa uważa najnowsze ograniczenia za "niedopuszczalne".

Kryzys paliwowy na Kubie. Putin karci Trumpa

To szczególny okres, z nowymi sankcjami. Wiecie, co o tym myślimy. Nie akceptujemy czegoś takiego" - powiedział Putin podczas spotkania na Kremlu z kubańskim ministrem spraw zagranicznych Bruno Rodríguezem Parrillą - informuje rosyjska agencja prasowa TASS. Zawsze byliśmy po stronie Kuby w jej walce o niepodległość, o prawo do podążania własną drogą rozwoju i zawsze wspieraliśmy naród kubański - powiedział Putin.

Wiemy, jak trudne były ostatnie dekady dla narodu kubańskiego, który walczył o prawo do życia według własnych zasad i do obrony swoich interesów narodowych - dodał.

Blokada ropy naftowej przez USA

Gwałtownie pogarszająca się sytuacja na Kubie jest następstwem decyzji administracji Trumpa z ubiegłego miesiąca, która w praktyce wprowadziła blokadę ropy naftowej na wyspie.

Ostatnia znana dostawa nadeszła tankowcem z Meksyku na początku stycznia, ale Meksyk wstrzymał eksport pod presją ze strony USA. Jednocześnie dostawy ropy naftowej z Wenezueli ustały po styczniowej operacji USA, która doprowadziła do pojmania Nicolása Maduro, odcinając tym samym dostawy od najbardziej zaufanego dostawcy energii na Kubie.

Kreml informował, że sytuacja paliwowa jest krytyczna i że próby "uduszenia" Kuby przez USA sprawiają wiele trudności.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył w osobnym oświadczeniu, że Moskwa solidaryzuje się z Kubą i jest "gotowa zapewnić przyjaciołom wszelkie niezbędne wsparcie wspólnie z innymi podobnie myślącymi partnerami".