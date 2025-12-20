W lutym 2025 r. Wigilię Bożego Narodzenia dodano do dni ustawowo wolnych od pracy. Obecnie w roku kalendarzowym takich wolnych dni jest więc już 14.
"Wigilia Bożego Narodzenia jest – poza wskazanymi wyjątkami – wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu. W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem" - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.
Grzywna za pracę w Wigilię
Zakaz handlu nie dotyczy właściciela sklepu, a także jego rodziny - małżonka, dzieci i rodziców. Warunkiem jest to, że nie są oni zatrudnieni przez przedsiębiorcę na sklepowym etacie lub na umowie cywilnoprawnej.
"Przedsiębiorca, który powierzy pracę w handlu w Wigilię, gdy nie podlega pod żaden z ustawowych wyjątków, naraża się na grzywnę w wysokości od 1000 do nawet 100 000 zł" - informuje Państwowa Inspekcja Pracy.
Kto może pracować w Wigilię?
Od tej reguły są jednak wyjątki. Praca w niedziele i święta, w tym w Wigilię, jest dozwolona między innymi w tych przypadkach:
- w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
- przy pracy zmianowej,
- przy niezbędnych remontach,
- w transporcie i w komunikacji,
- w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
- przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
- w rolnictwie i hodowli,
- przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
- zakładach świadczących usługi dla ludności,
- gastronomii,
- zakładach hotelarskich,
- jednostkach gospodarki komunalnej,
- zakładach leczniczych.
