Royal Air Philippines ogłosiły upadłość
Linie lotnicze Royal Air Philippines ogłosiły upadłość po nagłym odwołaniu wszystkich lotów, co pozbawiło tysiące pasażerów ważnych rezerwacji.
Linie lotnicze z siedzibą w stolicy Filipin, Manili, od miesięcy borykały się z problemami, ponieważ liczba pasażerów gwałtownie spadła. Ruch międzynarodowy spadł do około 51 800 podróżnych w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku, podczas gdy liczba pasażerów w kraju spadła o ponad 60 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Royal Air w dużym stopniu opierał się na turystyce przyjazdowej z Chin i Korei Południowej, szczególnie do kurortów takich jak Boracay i Palawan. Wraz ze wzrostem napięć regionalnych i konkurencją ze strony większych filipińskich przewoźników, główny rynek linii lotniczych osłabł do tego stopnia, że ożywienie gospodarcze stało się mało prawdopodobne.
Co się stało?
4 stycznia linia lotnicza odwołała wszystkie zaplanowane loty bez ostrzeżenia. Pasażerowie odkryli, że ich bilety są nieważne, a na stronie internetowej linii lotniczej wyświetlał się jedynie krótki komunikat z obietnicą zwrotu kosztów, wyrażając też nadzieję na wznowienie działalności w bliżej nieokreślonej przyszłości. Jednak obserwatorzy branży twierdzą, że wznowienie działalności jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę skalę trudności finansowych.
Niewielka flota linii lotniczych, obejmująca samoloty Airbus A320 i A321, została uziemiona na czas trwania postępowania likwidacyjnego.
Co to oznacza dla podróżnych?
Pasażerowie posiadający bilety linii Royal Air muszą zmierzyć się z kilkoma bezpośrednimi wyzwaniami:
- wszystkie loty zostały odwołane, a opcje zmiany rezerwacji nie są dostępne.
- zwroty kosztów mogą być opóźnione lub niepewne ze względu na proces likwidacji spółki.
- podróżni muszą samodzielnie zabezpieczyć nowe loty u innych przewoźników, co często wiąże się z wyższymi cenami biletów "na ostatnią chwilę".
- niektóre trasy straciły bezpośrednie połączenie, co zmusza podróżnych do korzystania z dłuższych podróży z przesiadkami.
Co powinni zrobić poszkodowani pasażerowie?
Podróżnym zaleca się kontakt z dostawcą karty kredytowej w celu złożenia wniosku o procedurę chargeback (zwrot płatności), jeśli zwrot środków od linii nie dojdzie do skutku. Osoby posiadające ubezpieczenie turystyczne powinny sprawdzić, czy ich polisa obejmuje niewypłacalność linii lotniczej.
