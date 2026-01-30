Popularna sieć sklepów meblowych zdecydowała o zakończeniu działalności. Wszystkie sklepy zostaną zamknięte. Oznacza to, że 300 pracowników firmy straci pracę.

Znana sieć sklepów z meblami zamknie wszystkie sklepy

Jak czytamy na portalu polskiobserwator.de, chodzi o sieć sklepów Flamme Küchen + Möbel. "Zarząd spółki oficjalnie potwierdził zakończenie działalności operacyjnej w 2026 roku. Decyzja dotyczy wszystkich sześciu sklepów działających na terenie Niemiec. Pracę straci około 300 pracowników" - podano.

Zostaną zamknięte salony meblowe w:

Bremie

Berlinie

Frankfurcie

Fürth

Monachium

Hanowerze

Jak wyjaśnia serwis Ruhr24, "pracownicy zostali poinformowani o planach pod koniec stycznia".

Skąd decyzja o zamknięciu sklepów?

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, rosnące obciążenia administracyjne, czynniki polityczne wpływające na handel oraz powody osobiste związane z dalszym prowadzeniem firmy - wyjaśniła dyrektor zarządzająca Tina Flamme w oświadczeniu. Dodała, że zarząd zapowiada "uporządkowane wygaszanie działalności".

W ostatnim czasie sieć sklepów z meblami American Signature Furniture ogłosiła upadłość. Zamknie też 33 swoje sklepy.