Jak podaje serwis thestreet.com, American Signature zamyka kilkadziesiąt sklepów oraz główną siedzibę w Columbus w stanie Ohio (USA).

Sklep z meblami ogłosił upadłość. Co z klientami?

Amerykańska sieć sklepów meblowych American Signature Furniture znalazła się w kiepskiej sytuacji finansowej po złożeniu wniosku o ochronę przed wierzycielami w grudniu 2025 r. Ciężka sytuacja ma dotyczyć sklepów stacjonarnych i sprzedaży internetowej.

Reklama

Niestety wiąże się to z problemami tysięcy klientów, którzy zapłacili za swoje zamówienia. Jak wskazuje serwis wfla.com, zamówienie przed złożeniem wniosku o upadłość, nie doczekało się realizacji transakcji. Co oznacza, że osoby, które zostały bez zamówionych mebli, nie mogą liczyć na zwrot pieniędzy.

Pracownik poinformował nas, że firma ogłosiła upadłość w trybie Rozdziału 11. i nie będzie w stanie zrealizować naszego zamówienia - cytował serwis klientkę sklepu.

Trwa wyprzedaż mebli

"Sklepy i strony internetowe Value City Furniture oraz American Signature Furniture pozostają na ten moment otwarte i - w miarę możliwości - będą nadal realizować zamówienia klientów oraz zapewniać obsługę klienta w trakcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego" - napisała spółka-matka - American Signature, Inc. w oświadczeniu.

Firma wyprzedaje też meble w wybranych lokalizacjach. Są spore obniżki na meble domowe, artykuły wyposażenia wnętrz i dodatki.