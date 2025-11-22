Próba ratunku i postępowanie upadłościowe

Jak donosi prasa regionalna, Sąd Rejonowy w Wilhelmshaven podjął kroki mające na celu ustabilizowanie finansów spółki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, 1 września sąd oficjalnie wszczął postępowanie upadłościowe w trybie zarządu własnego (samodzielnej restrukturyzacji).

Celem tego działania jest umożliwienie WTG dalszego prowadzenia działalności w sposób uporządkowany, przy jednoczesnym wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego. Ma to pomóc w osiągnięciu długoterminowej stabilności ekonomicznej.

Główna przyczyny kryzysu: Przekroczone koszty inwestycji

Kluczową przyczyną, która doprowadziła biuro podróży do niewypłacalności, okazała się niekontrolowana i nadmiernie kosztowna inwestycja w nowoczesne uzdrowisko "Thalasso Meeres Spa". Początkowe szacunki zakładały wydatek rzędu 8,8 mln euro. Niestety, ostateczne koszty projektu lawinowo wzrosły, osiągając astronomiczną kwotę 23 mln euro. Tak duże obciążenie finansowe przekroczyło możliwości Wangerland Touristik, doprowadzając do zapaści finansowej w pełni sezonu wakacyjnego.

Sytuacja spółki

Mimo trudnej sytuacji, dyrektor zarządzający Torsten Riedel - który objął stanowisko zaledwie w kwietniu - podkreślał, że wniosek o upadłość jest konieczny, aby zabezpieczyć przyszłość firmy. Niestety, działania te okazały się spóźnione. Spółka zmaga się obecnie z milionowymi zobowiązaniami, które znacząco utrudniają kontynuowanie jej dotychczasowej roli jako dewelopera turystyki i promotora regionu Wangerland nad Morzem Północnym.