Projektant mody bankrutuje. Shoshanah Fashions Inc. z wnioskiem o upadłość

Spółka Shoshanah Fashions, Inc. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie upadłościowym Okręgu Massachusetts 14 stycznia 2026 roku.

Jak podaje portal thestreet.com, Shoshanah Fashions, Inc. ma aktywa w przedziale od 0 do 100 tys. dolarów, ale zobowiązania w wysokości od 100 001 do 1 mln dolarów.

Wniosek o ochronę przed wierzycielami

Shoshanah Fashions, Inc. złożyła dodatkowo wniosek o ochronę przed wierzycielami na podstawie Chapter 11 w amerykańskim sądzie upadłościowym 14 stycznia 2026 roku. Firma prowadzi własny sklep, a jej produkty są również sprzedawane u takich sprzedawców detalicznych jak Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus i Bloomingdale's.

Co ciekawe, kilka dni temu Saks Global, spółka matka luksusowego sklepu Saks Fifth Avenue, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie Rozdziału 11. Firma zmagała się z dużym zadłużeniem po przejęciu rywala Neiman Marcus w 2024 roku. Przed fuzją z Neimanem firma Saks znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej, a połączenie luksusowych domów towarowych nie przyniosło wystarczających korzyści, aby poradzić sobie z ogromnym zadłużeniem firmy.