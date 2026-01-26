Browar ma poważne problemy finansowe

Browar z Altenkunstadt działał nieprzerwanie od 1887 roku. Dyrektor zarządzający, Andreas Leikeim mówi, "że firma wpadła w spiralę problemów z płynnością finansową".

Jak wskazuje serwis, przyczynami kryzysu, są:

zmiana nawyków konsumentów - spożycie piwa w Europie systematycznie spada, a młodsze pokolenia coraz częściej wybierają bezalkoholowe alternatywy,

- spożycie piwa w Europie systematycznie spada, a młodsze pokolenia coraz częściej wybierają bezalkoholowe alternatywy, wzrost kosztów - rosnące ceny energii, surowców oraz opakowań sprawiły, że produkcja tradycyjnymi metodami stała się skrajnie droga,

- rosnące ceny energii, surowców oraz opakowań sprawiły, że produkcja tradycyjnymi metodami stała się skrajnie droga, pandemia COVID-19 - zamknięcie gastronomii na długie miesiące naruszyło fundamenty finansowe browaru, których nie udało się w pełni odbudować.

Legendarny browar ogłasza upadłość

Dlatego zakład zdecydował się na ogłoszenie upadłości. Ale nie oznacza to nagłego zamknięcia browaru. Trwa teraz tzw. postępowanie pod własnym zarządem, co daje szansę na restrukturyzację zamiast likwidacji.

Co oznacza, że kierownictwo nadal kieruje firmą, ale robi to pod okiem wyznaczonego przez sąd nadzorcy. Jak wskazuje portal, celem jest znalezienie inwestora lub nowego modelu biznesowego, który pozwoli zachować 100 miejsc pracy i kontynuować tradycję warzenia piwa.

Bezalkoholowe piwo nie pomogło

Browar do swoje oferty dołączył produkty bezalkoholowe, chcąc przyciągnąć klientów. Jest to obecnie najszybciej rosnącym segmentem rynku. Jednak przychody nie pokryły wydatków.