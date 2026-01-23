Słodkości są podobnie jak kawa tym produktem, który przez cały rok cieszą się powodzeniem. To produkt nie tylko dobry jako dodatek do kawy czy słodka przekąska, ale też do podarowania komuś w prezencie.

Tym razem w swojej ofercie markowe praliny w promocji umieszcza sieć sklepów Biedronka. Przy zakupie dwóch opakowań, drugie dostaniemy aż o 60 proc. taniej. Jak długo można skorzystać z tej oferty? Jakie są jej warunki?

Dobre praliny o 60 proc. taniej. Kiedy kupić je w Biedronce?

Oferta w ramach, której dobre praliny można dostać taniej o 60 proc. będzie dostępna w Biedronce do końca tego tygodnia. To oznacza, że na zakupy są jeszcze dwa dni. Z promocji tej można skorzystać do niedzieli, 25 stycznia. To pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku.

Praliny taniej o 60 proc. w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Produktami, jakie znalazły się w ofercie Biedronki, które można kupić taniej o 60 proc. są markowe praliny. Będzie można skorzystać z promocji na:

praliny Raffaello

praliny Ferrero Rocher

Aby kupić je o 60 proc. taniej trzeba włożyć do koszyka dwa produkty. Wówczas ten drugi kupimy w niższej cenie. Markowe praliny można dowolnie mieszać. Obniżka obowiązuje na tańszy produkt.

Popularne praliny o 60 proc. taniej. Jakie są limity oferty w Biedronce?

Skorzystanie z promocyjnej oferty na markowe praliny jest możliwe pod warunkiem, że posiadamy aplikację Moja Biedronka albo kartę. Oferta Lidla objęta jest limitem. Limit dzienny to 4 opakowania markowych pralin.