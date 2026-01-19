MAP: Sieć Carrefour ma kłopoty. Jej przejmowanie to nie jest dobry pomysł

- Przejmowanie sieci z innych państw, które funkcjonują na rynku polskim, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Sieci polskich jest na tyle dużo, że możemy rozwijać to, co jest już dzisiaj na rynku - powiedział Wrona w RMF24.

Wiceminister zauważył, że sieć Carrefour ma kłopoty i przejęcie jej przez KGS nie byłoby dobrym rozwiązaniem, ponieważ oznaczałoby przejęcie „z kłopotami”.

Wrona: Z całego serca promuję sieć „Społem”

- Ja z całego serca promuję sieć „Społem”, która w łańcuchu dostaw ma cały kanał dotarcia do klienta - od piekarni i masarni po sklep spożywczy - podkreślił wiceszef MAP.

Rekomendacja resortu rolnictwa dla Krajowej Grupy Spożywczej

Pod koniec listopada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomendowało Krajowej Grupie Spożywczej „przejęcie sieci sklepów Carrefour i kontynuację prac nad konsolidacją państwowych aktywów w handlu spożywczym”.

Szef resortu Stefan Krajewski podał w komunikacie, że KGS mogłaby w ten sposób zapewnić polskim produktom dostęp do półek sklepowych, które dziś w obiektach wielkopowierzchniowych są zdominowane przez marki własne, a rynek handlu w większości pokryty jest siecią zagranicznych dyskontów.