Przed świętami Bożego Narodzenia nie tylko kawa, czy masło cieszą się sporym zainteresowaniem klientów. Słodkości, takie jak praliny, które można podarować jako prezenty lub włożyć pod choinkę, również często lądują w koszykach.

Kolejny raz w swojej ofercie dobre i popularne słodkości umieszcza sieć sklepów Biedronka. Tym razem można przy zakupie, dostać je również gratis. Jak długo można skorzystać z tej oferty? Jakie są jej warunki?

Dobre praliny za darmo. Kiedy kupić je w Biedronce?

Oferta w ramach, której dobre praliny można dostać gratis będzie trwała w Biedronce do końca tego tygodnia. To oznacza, że na zakupy jest aż pięć dni. Z promocji tej można skorzystać od wtorku, 16 grudnia do soboty, 20 grudnia. Tym razem oferta ta nie będzie już dostępna w niedzielę handlową, która wypada 21 grudnia.

Praliny za darmo w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Praliny, które znalazły się w ofercie Biedronki i które można dostać gratis w sklepach tej sieci to wszystkie praliny Raffaello oraz Ferrero Rocher. Aby otrzymać je za darmo, trzeba włożyć do koszyka dwa opakowania, wówczas trzecie dostaniemy gratis. To klasyczna oferta 2+1 gratis. Warto pamiętać, że gratis otrzymamy najtańszy produkt. Warto, więc włożyć do koszyka trzy produkty w tej samej cenie, by jak najwięcej zyskać i zaoszczędzić.

Popularne praliny za darmo. Jakie są limity oferty w Biedronce?

Promocja w sklepach sieci Biedronka w ramach, której można zgarnąć gratis jedno opakowanie pralin, to oferta dla tych klientów, którzy posiadają aplikację Moja Biedronka lub kartę. Obydwie są darmowe. Promocja ta objęta została limitem. Na jedno konto Moja Biedronka można kupić dziewięć opakowań, w tym trzy za darmo. Taki jest dzienny limit tej promocji.