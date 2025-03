W październiku 2024 roku Żabka weszła na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. W związku z tym musiał zostać opublikowany raport finansowy na temat firmy. Podano w nim zarobki prezesa oraz członków zarządu.

Tyle zarabia prezes Żabki

Wynika z niego, że prezes Żabki Tomasz Suchański w 2024 roku otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4,46 mln zł. Z informacji "Faktu" wynika, że jego zarobki wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o 19,2 proc. Miesięcznie prezes Żabki otrzymywał pensję w wysokości 372 tys. zł brutto. "Na rękę" wynagrodzenie Tomasza Suchańskiego wynosiło więc około 185 tys. zł.

Jak wynika z wyliczeń "Faktu" członek zarządu Żabka Group otrzymywał w 2024 roku około 255 tys. zł brutto miesięcznie. Pensje wszystkich to kwota prawie 40 mln zł. Wynagrodzenia te również wzrosły o 23 mln zł w porównaniu do wcześniejszego roku.

Pensja prezesa Żabki to 29 pensji pracowników

Z wyliczeń Business Insider wynika, że prezes Żabki otrzymał wynagrodzenie równowarte z 29 pensjami pracowników. Obecnie osoby zatrudnione na umowę o pracę otrzymują wynagrodzenie, które wynosi 10,5 tys. zł brutto i 7,5 tys. zł netto. Portal zaznacza, że nie można mylić zatrudnienia w spółce czy grupie Żabka z posadą w sklepach.

Pod koniec roku sklepów było 11 tys. 69 i w ciągu roku przybyło ich 1 tys. 166. Nie jest, więc możliwym, jak zaznacza Business Insider, by 4 tys. pracowników obsłużyło 11 tys. punktów handlowych. Warto też pamiętać, że Żabki działają na zasadzie franczyzy. Każdy sklep to odrębna firma, która współpracuje ze spółką.

Debiut Żabki na giełdzie

Żabka pojawiła się na giełdzie 17 października 2024 roku. Cena akcji wynosiła około 21,50 zł. To kurs równy cenie, po jakiej sprzedawane były akcje w ofercie publicznej.

Pierwsza oferta publiczna akcji Grupy Żabka to największy debiut na warszawskiej giełdzie od wielu lat i otwarcie nowego rozdziału w historii GPW. To jest moment, na który bardzo długo czekaliśmy, to jest otwarcie nowego rozdziału w historii warszawskiej giełdy - powiedział prezes GPW Tomasz Bardziłowski.