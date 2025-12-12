Niemieccy eksperci z Fundacji Stiftung Warentest przyjrzeli się najpopularniejszym mieszankom kawy, które można kupić w Niemieckich i polskich dyskontach.

Eksperci przebadali 21 rodzajów ziarnistej kawy dostępnych m.in. w Aldi, Lidl, Kaufland i Netto. W zestawieniu znalazło się: 6 kaw espresso, 15 mieszanek Caffè Crema, w tym 5 produktów z certyfikatem BIO.

To badano w testach kawy

Najważniejszym elementem oceny była sensoryka (55 proc. końcowej noty). Pięciu ekspertów oceniało wygląd, aromat, smak, odczucia w ustach i posmak naparu. Testy odbywała się w warunkach laboratoryjnych. Kawę parzono w ekspresie, a podawano ją bez dodatku mleka czy cukru. Pozostałe kryteria obejmowały: zanieczyszczenia - 20 proc. (badanie mykotoksyn, akrylamidu, olejów mineralnych, metali ciężkich), informacje na etykiecie - 15 proc., opakowanie - 10 proc. (łatwość otwierania, ponownego zamknięcia, opróżnienia, wskazówki dotyczące recyklingu). Analizowano również kwasowość, stopień palenia, zawartość kofeiny i wody oraz autentyczność produktów oznaczonych jako "100 proc. Arabica".

Zwycięzcy testu jakości - dwie włoskie marki

W tegorocznym teście zdecydowanie wyróżniły się dwie włoskie marki: Lavazza Espresso Italiano Cremoso - ocena ogólna: 1,8 (dobra); Segafredo Intermezzo - ocena ogólna: 1,9 (dobra). Obie mieszanki zdobyły maksymalną notę 1,0 w kluczowej kategorii wyglądu, aromatu i smaku. To jedyne produkty w całym zestawieniu, które osiągnęły taki wynik. Lavazza jest teraz sprzedawana w promocyjnej cenie 14,99 euro za kilogram, znacznie poniżej sugerowanej ceny detalicznej wynoszącej 20,99 euro. Segafredo Intermezzo kosztuje 21,99 euro za kilogram.

Kawa drożeje, choć sklepy chwilowo obniżają ceny

Rynek kawy przeżywa duże turbulencje. Notowania surowca na światowych giełdach rosną - cena arabiki w 2025 r. oscyluje wokół 4 USD za funt, a od 2019 r. zwiększyła się czterokrotnie. Powodem są malejące światowe zapasy, 50-procentowe cła USA na brazylijską kawę oraz niepewność dotycząca przyszłych zbiorów. Mimo tego kilka niemieckich sieci - Aldi, Rewe, Lidl, Edeka, Penny, Kaufland, Netto i Norma - tymczasowo obniżyło ceny kaw marek własnych o około 7 proc.

Ceny kawy w Polsce

W Polsce sytuacja jest podobna - według danych rynkowych w lipcu kawa mielona była droższa o 18,3 proc. rok do roku, a rozpuszczalna o 16,8 proc.. Eksperci prognozują dalsze wzrosty, choć w łagodniejszym tempie. Kawa mielona ma podrożeć do 7 proc, a rozpuszczalna do 6 proc. Tempo wzrostu zależeć będzie od kursu złotego i stabilizacji cen arabiki oraz robusty. Ewentualne obniżki mogłyby nastąpić dopiero w połowie 2026 r., o ile Brazylia odnotuje dobre zbiory i uniknie katastrof pogodowych.