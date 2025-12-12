Koniec tygodnia podobnie jak początek to czas różnego rodzaju promocji w sklepach dużych sieci. Jednym z produktów, które cieszą się sporym zainteresowaniem klientów obok masła, czy mleka, jest kawa. To właśnie ten produkt często znika z kuchennych szafek. Wiele osób uważa ją za produkt wręcz niezbędny.

Tym razem kawa w niższej cenie dostępna jest w sklepach sieci Biedronka. W ofercie znalazła się kawa mielona. Dzięki tej promocji można uzupełnić zapasy i zaoszczędzić pieniądze.

Niższa cena kawy w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą proponują sklepy sieci Biedronka na kawę w niższej cenie trwa od piątku 12 grudnia do niedzieli 14 grudnia. Na skorzystanie z tej oferty są aż trzy dni, bo niedziela, jest drugą w tym tygodniu, niedzielą handlową. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej jest kawa znanej marki.

Promocja na kawę w Biedronce. Jakie produkt można kupić taniej?

Produktem, którego cena została obniżona, jest kawa mielona Jacobs Krönung w opakowaniach 500 gram. W ramach tej oferty przy zakupie dwóch produktów zapłacimy 35 proc. mniej. Regularna cena tej kawy w Biedronce to 45,99 zł. Gdy skorzystamy z promocji, każde opakowanie kupimy w cenie 29,99 zł.

Obniżka ceny kawy w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Promocja na kawę mieloną w sklepach sieci Biedronka została objęta limitem. Można kupić cztery opakowania tego produktu na jedną kartę Moja Biedronka lub aplikację. Obydwie są darmowe.