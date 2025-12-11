Dziennik "Wall Street Journal" poinformował w środę, że Amerykanie proponują przywrócenie dostaw rosyjskiej energii do Europy Zachodniej. Taki postulat miał znaleźć się w załącznikach do propozycji pokojowych dotyczących Ukrainy. Ponadto plan Trumpa głosi, że amerykańskie firmy miałyby inwestować w rosyjskie sektory strategiczne, takie jak wydobycie pierwiastków ziem rzadkich i poszukiwanie ropy w regionie Arktyki.

Stanowisko Rosji

Pieskow, poproszony o odniesienie się do informacji "WSJ", powiedział, że Rosja zawsze była otwarta na zagraniczne inwestycje i jest "zainteresowana ich napływem". Zapytany o propozycję Trumpa, dotyczącą przeznaczenia 200 mld dolarów z zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy, odmówił odpowiedzi.

Reklama

"Gospodarcza wersja Jałty"

"WSJ" przekazał też, że część europejskich urzędników, którzy widzieli dokumenty, uznała, że nie wie, czy traktować niektóre z tych propozycji poważnie. Jeden z rozmówców dziennika, odnosząc się do kwestii rosyjskiej energii, powiedział, że jest to "gospodarcza wersja Jałty".