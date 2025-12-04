Koniec tygodnia to kolejna ciekawa oferta jednej z sieci dużych sklepów. Wśród produktów, które od miesięcy cieszą się największym uznaniem klientów obok masła, czy mleka jest właśnie kawa. Ten produkt zwłaszcza w kuchniach miłośników "małej czarnej" znika w błyskawicznym tempie.

Na dużą obniżkę cen kawy tym razem zdecydowała się ponownie sieć sklepów Aldi. W ofercie znalazła się jedna z popularnych i dobrych kaw. Dzięki tej promocji można uzupełnić zapasy i zaoszczędzić na zakupach.

Dobra kawa za mniej niż pół ceny. Promocja trwa do końca tygodnia
Dobra kawa za mniej niż pół ceny. Promocja trwa do końca tygodnia

Zobacz również

Niższa cena kawy w Aldi. Ile dni trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą znajdziemy w sklepach Aldi na kawę w niższej cenie rozpocznie się w czwartek 4 grudnia i potrwa do niedzieli 7 grudnia. Czasu na skorzystanie z tej promocji jest bardzo dużo. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej to kawa znanej marki.

Reklama

Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?

Produktem, który można kupić w ramach promocji, którą swoim klientom oferuje sieć sklepów Aldi jest kawa mielona Eduscho Family w opakowaniach po 500 gram. W ramach tej oferty przy zakupie dwóch kaw, drugą dostaniemy za 3,99 zł. To rabat w wysokości 90 proc. Regularna cena tej kawy w Aldi to 39,99 zł. Taka promocja nie zdarza się zbyt często. To średnio 45 proc. zniżki na każde opakowanie.

Obniżka ceny kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?

Promocja na kawę mieloną Eduscho Family w sklepach sieci Aldi jest objęta limitami. Można kupić cztery opakowania. Zakupy może zrobić każdy. Nie wymagana jest żadna aplikacja ani karta lojalnościowa.