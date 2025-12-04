Koniec tygodnia to kolejna ciekawa oferta jednej z sieci dużych sklepów. Wśród produktów, które od miesięcy cieszą się największym uznaniem klientów obok masła, czy mleka jest właśnie kawa. Ten produkt zwłaszcza w kuchniach miłośników "małej czarnej" znika w błyskawicznym tempie.

Na dużą obniżkę cen kawy tym razem zdecydowała się ponownie sieć sklepów Aldi. W ofercie znalazła się jedna z popularnych i dobrych kaw. Dzięki tej promocji można uzupełnić zapasy i zaoszczędzić na zakupach.

Niższa cena kawy w Aldi. Ile dni trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą znajdziemy w sklepach Aldi na kawę w niższej cenie rozpocznie się w czwartek 4 grudnia i potrwa do niedzieli 7 grudnia. Czasu na skorzystanie z tej promocji jest bardzo dużo. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej to kawa znanej marki.

Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?

Produktem, który można kupić w ramach promocji, którą swoim klientom oferuje sieć sklepów Aldi jest kawa mielona Eduscho Family w opakowaniach po 500 gram. W ramach tej oferty przy zakupie dwóch kaw, drugą dostaniemy za 3,99 zł. To rabat w wysokości 90 proc. Regularna cena tej kawy w Aldi to 39,99 zł. Taka promocja nie zdarza się zbyt często. To średnio 45 proc. zniżki na każde opakowanie.

Obniżka ceny kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?

Promocja na kawę mieloną Eduscho Family w sklepach sieci Aldi jest objęta limitami. Można kupić cztery opakowania. Zakupy może zrobić każdy. Nie wymagana jest żadna aplikacja ani karta lojalnościowa.