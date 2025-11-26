Koniec tygodnia podobnie jak jego początek to czas promocji w sklepach dużych sieci. Obok masła, czy cukru, produktem, który cieszy się największym uznaniem i zainteresowaniem klientów jest kawa. Ten produkt bardzo szybko znika z kuchennych szafek a w wielu domach uważany jest po prostu za niezbędny.

Tym razem na dużą obniżkę cen kawy zdecydowała się ponownie sieć sklepów Aldi. W ofercie znalazła się kawa rozpuszczalna. Ten produkt to dla wielu osób nie tylko "mała czarna", ale także dodatek do deserów oraz ciast. Dzięki tej promocji można uzupełnić zapasy i zaoszczędzić pieniądze.

Niższa cena kawy w Aldi. Ile dni trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą znajdziemy w sklepach Aldi na kawę w niższej cenie trwa trzy dni. Ten produkt w promocji będzie można kupić od czwartku 27 listopada do soboty 29 listopada. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej jest kawa znanej marki.

Reklama

Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?

Produkt, który został objęty promocją i można go kupić w niższej cenie jest kawa rozpuszczalna Jacobs Crema w słoiczkach po 200 g. W ramach tej oferty przy zakupie dwóch produktów, za drugi zapłacimy 62 proc. mniej. Regularna cena tej kawy w Aldi to 39,99 zł. Gdy skorzystamy z promocji, drugie opakowanie kupimy w cenie 14,99 zł.

Obniżka ceny kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocji na kawę rozpuszczalną w sklepach sieci Aldi nie trzeba posiadać żadnej aplikacji ani karty lojalnościowej. Oferta została jednak objęta limitem. Można kupić cztery opakowania tego produktu, w tym dwa w niższej cenie, na jedną osobę.