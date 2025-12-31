Stowarzyszenie przekazało, że branża pirotechniczna każdego roku wypracowuje obroty na poziomie około 700 mln zł - szacowany łączny roczny przychód netto podmiotów w branży pirotechnicznej zajmujących się importem i dystrybucją fajerwerków to około 769 mln zł.

Więcej eksportują tylko Chiny, Holandia, Niemcy i Hiszpania

Organizacja podkreśliła, że Polska odgrywa istotną rolę w światowej branży pirotechnicznej, zarówno jako importer, jak i eksporter fajerwerków. W 2023 roku import do Polski osiągnął wartość około 148 mln zł, a eksport około 74 mln zł. W obu kategoriach Polska uplasowała się na 5. miejscu na świecie - więcej eksportują tylko Chiny, Holandia, Niemcy i Hiszpania. Eksporterzy sprzedają produkty głównie do państw europejskich, w szczególności do Francji, Niemiec i Włoch. Porównując wartość polskiego eksportu z 2023 roku do 2021, wzrósł on o ponad 30 proc.

Sprzedawcy fajerwerków to często lokalne firmy rodzinne

Stowarzyszenie zwróciło uwagę, że ostatnia dekada pokazała również dynamiczny wzrost importu – o ponad 50 proc., "co świadczy o utrzymującym się popycie konsumenckim, mimo nasilającej się debaty regulacyjnej". Największym dostawcą wyrobów pirotechnicznych do Polski są Chiny - produkty z tego kraju stanowią ponad 90 proc. wartości importu.

"Znaczną część branży pirotechnicznej w Polsce stanowią firmy z sektora MŚP, przy czym importerzy i hurtownicy funkcjonują na większą, często międzynarodową skalę. Wartym wspomnienia jest, że sprzedawcy fajerwerków to często lokalne firmy rodzinne" - podkreśliło Stowarzyszenie.

"Ryzyko nagłego zakazu"

Stowarzyszenie zapytane o główne problemy branży wskazało, że najpoważniejszą przeszkodą jest narastająca niepewność prawna. "Branża działa w sektorze silnie regulowanym, wymagającym długoterminowego planowania i wysokich nakładów kapitałowych. Gdy pojawia się ryzyko nagłego zakazu lub decentralizacji przepisów, przedsiębiorcy wstrzymują inwestycje, co osłabia bezpieczeństwo łańcucha dostaw i stabilność rynku" - wskazało.

"Dodatkowym wyzwaniem jest ryzyko rozwoju szarej strefy, które – jak pokazują doświadczenia innych państw – rośnie wprost proporcjonalnie do skali i restrykcyjności zakazów”" dodało. Zgodnie z ubiegłorocznym raportem KPMG o branży pirotechnicznej, co rok 9,3 mln Polaków kupuje fajerwerki.

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki zostało założone w 1993 r. Skupia ono największych polskich importerów oraz dystrybutorów wyrobów pirotechnicznych. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy reprezentowanie branży, udział w monitorowaniu i opiniowaniu inicjatyw legislacyjnych, promowanie bezpiecznego korzystania z wyrobów pirotechnicznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku fajerwerków w Polsce.