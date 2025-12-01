Promocja na masło to obok obniżki cen kawy jedna z tych, na które klienci sieci sklepowych czekają i z której chętnie korzystają. Tym razem promocyjna cena tego produktu została ogłoszona przez sieć sklepów Lidl.

Promocja na masło. Do kiedy trwa promocja w Lidlu?

W ramach tej promocyjnej oferty można przy zakupie masła dostać je gratis. Promocja nie trwa zbyt długo, bo tylko jeden dzień. Masło w niższej cenie będzie można kupić tylko wponiedziałek, 1 grudnia.

Reklama

Darmowe masło w Lidlu. Ile kostek można dostać gratis?

Masło w promocji w sklepach sieci Lidla to oferta, w ramach której można kupić dwie kostki masła i jedną dostać za darmo. To oferta, której w sklepach tej sieci dawno nie było, czyli oferta na darmowe masło 2+1 gratis. Promocja, którą swoim klientom proponuje Lidl dotyczy jednego konkretnego produktu. To masło ekstra Łaciate w kostkach po 200 g.

Niższa cena masła w Lidlu. Jakie limity obowiązują?

W ramach tej promocji na masło w Lidlu obowiązują limity. Oznacza to, że w naszym koszyku mogą podczas jednego dnia zakupów znaleźć się 3 kostki masła, w tym jedna gratis. Regularna cena tego masła w Lidlu to 7,99 zł za kostkę.

Niższa cena i darmowe masło w Lidlu. Jak skorzystać z promocji?

Z oferty Lidla na tańsze masło i darmowe kostki można skorzystać tylko i wyłącznie posiadając kartę albo aplikację Lidl Plus. Obydwie są darmowe. Masło to wciąż produkt, którego cena jest dosyć wysoka. Obecnie za kostkę trzeba zapłacić od 8 do 15 złotych. Promocje, jakie proponuje Lidl czy inne sieci sklepów, pozwalają zaoszczędzić i uzupełnić domowe zapasy.