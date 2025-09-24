W Polsce od kilku lat funkcjonują specjalne forma wsparcia dla osób, które w czasach PRL angażowały się w działalność opozycyjną lub były represjonowane z powodów politycznych. Jedną z nich jest świadczenie pieniężne dla działacza opozycji antykomunistycznej, które odpowiada wysokości najniższej emerytury, a co za tym idzie – w kwocie brutto stanowi równowartość czternastej emerytury. Różnica polega jednak na tym, że „czternastka” trafia do emerytów (i to nie wszystkich) raz w roku, natomiast świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej wypłacane jest co miesiąc. Dzięki temu część seniorów może liczyć na comiesięczny dodatek w wysokości pełnej czternastej emerytury. Jakie warunki należy spełnić, by je otrzymać?

Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji w 2025 roku. Podstawa prawna

Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych zostało ustanowione ustawą z 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2015 poz. 693). Jeszcze w 2023 roku jego wysokość wynosiła 565,67 zł. Dopiero nowelizacja z 13 lipca 2023 roku, dotycząca finansów publicznych i kilku innych ustaw, podniosła tę kwotę, zrównując ją z wysokością minimalnej emerytury.

Komu przysługuje co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości 14. emerytury?

Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które uzyskały status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z przyczyn politycznych. Aby go otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Osoby starające się o ten status muszą spełnić określone warunki, a kluczowe z nich to:

udokumentowanie co najmniej rocznej działalności w ramach zorganizowanych struktur antykomunistycznych,

udowodnienie co najmniej miesięcznego pobytu w więzieniu w związku z działalnością antykomunistyczną.

Świadczenie pieniężne przysługuje nie tylko emerytom. Uprawnieni do jego pobierania są wszyscy działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane, także te pracujące.

Świadczenie w wysokości równej minimalnej emeryturze można uzyskać wyłącznie po złożeniu wniosku do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak podaje strona rządowa, przyznaje je Szef tego urzędu w formie decyzji administracyjnej, na wniosek osoby posiadającej status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Formularz wniosku dostępny jest online. Co istotne, świadczenie jest wolne od podatku i nie wlicza się do dochodu. Comiesięczna wypłata w wysokości 1878,91 zł stanowi więc realne dodatkowe wsparcie, które można porównać do drugiej emerytury. Warto dodać, że w identycznej kwocie brutto wypłacana jest również 14. emerytura.

Świadczenie pieniężne otrzymuje w Polsce kilkanaście tysięcy osób. Jak czytamy na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w styczniu 2025 roku pod opieką UdSKiOR znajdowało się 15 345 działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.