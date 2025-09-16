Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia finansowego, która ma pomóc osobom o niskich dochodach w pokryciu części kosztów związanych z mieszkaniem. O świadczenie może ubiegać się zarówno właściciel domu, jak i najemca mieszkania, pod warunkiem, że spełnia dwa kluczowe kryteria: dochodu i powierzchni lokalu. Świadczenie przyznaje się na okres 6 miesięcy, a jego wysokość zależy od szeregu czynników, w tym od liczby osób w gospodarstwie domowym, wydatków na mieszkanie oraz jego wyposażenia.

Kryteria, które musisz spełnić. Dochód i metraż

Dwa najważniejsze warunki, od których zależy przyznanie dodatku, to dochód i powierzchnia lokalu. Urzędnicy sprawdzą Twoje średnie miesięczne dochody z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Kryterium dochodowe w 2025 roku:

Maksymalny średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, uprawniający do dodatku, wynosi 3272,69 zł dla osób samotnych (gospodarstwo jednoosobowe), 2454,52 zł dla osób mieszkających z rodziną (gospodarstwo wieloosobowe).

Ważne Do dochodu wliczają się nie tylko pensje, ale także emerytury, renty, zasiłki czy alimenty.

Kryterium metrażu:

Powierzchnia Twojego mieszkania nie może przekroczyć ustawowych norm. Limit metrażu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Przykładowo, dla jednej osoby norma to 45,5 m2, dla dwóch – 52 m2, a dla czteroosobowej rodziny – 71,5 m2. W przypadku osoby niepełnosprawnej, która porusza się na wózku inwalidzkim lub wymaga oddzielnego pokoju, powierzchnia lokalu może być większa o 15 proc.

Aby otrzymać dodatek, musisz złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w odpowiednim urzędzie (zazwyczaj w urzędzie gminy lub miejskim). Co musisz przygotować?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny za ostatnie trzy miesiące.

wszystkich członków rodziny za ostatnie trzy miesiące. Dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Zaświadczenia o dochodach – szczególnie ważne dla emerytów, rencistów czy osób prowadzących działalność gospodarczą.

– szczególnie ważne dla emerytów, rencistów czy osób prowadzących działalność gospodarczą. Dowód na to, że masz prawo do lokalu (np. umowę najmu ).

). W przypadku niepełnosprawności – odpowiednie orzeczenie.

Urząd ma prawo zweryfikować wszystkie dane, a jeśli coś się nie zgadza, może wezwać Cię do dostarczenia dodatkowych dokumentów w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi może skutkować odmową przyznania świadczenia.

Przeciętna miesięczna kwota dodatku mieszkaniowego w 2025 roku wynosi od 250 do 380 zł. Dokładna suma jest jednak zawsze wyliczana indywidualnie. Wpływa na nią Twoja "udział własny" w kosztach, który wynosi 10 proc. do 15 proc. dochodów Twojego gospodarstwa domowego (im więcej osób w rodzinie, tym niższy procent). Dodatek pokrywa różnicę między wydatkami, a tą kwotą.

W niektórych przypadkach, gdy mieszkanie nie ma dostępu do centralnego ogrzewania, dodatek może mieć formę ryczałtu na opał, co jest dodatkowym ułatwieniem dla osób, które ponoszą wysokie koszty ogrzewania w zimie.

O dodatek nie mogą ubiegać się osoby przebywające w placówkach, które zapewniają im pełne, nieodpłatne utrzymanie, takich jak domy pomocy społecznej czy zakłady karne.

W roku 2026 będą funkcjonować co najmniej dwa rodzaje dodatków mieszkaniowych: dodatek dla służb mundurowych (wprowadzony od lipca 2025 r.) oraz dodatek mieszkaniowy dla najemców (w ramach istniejącego systemu, z możliwością otrzymania dofinansowania do czynszu). Dodatek dla służb mundurowych będzie wynosił od 900 do 1800 zł miesięcznie i będzie niezależny od dochodów czy sytuacji mieszkaniowej. Dodatek dla najemców wciąż będzie wymagał spełnienia kryteriów dochodowych i powierzchniowych.