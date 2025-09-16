Totalizator Sportowy ujawnił, w jakich punktach Lotto padły te imponujące wygrane.

Szczęśliwe liczby w Lotto

Wylosowane liczby to: 3, 13, 14, 18, 25 i 27. Ten zestaw szczęśliwych cyfr pojawił się na kuponach dwóch graczy. Po opodatkowaniu, ich konta zasilą kwoty w wysokości około 1,4 miliona złotych.

Reklama

Gdzie zwycięzcy kupili kupony?

Jeden z milionowych kuponów został zakupiony w Jabłonnie (województwo mazowieckie), w punkcie Lotto przy ulicy Zegrzyńskiej 7. Co ciekawe, to pierwsza tak wysoka wygrana w tej kolekturze. Szczęśliwy gracz postawił na metodę chybił-trafił.

Drugi zwycięski los kupiono w Kościanie (województwo wielkopolskie), w kolekturze przy ulicy Surzyńskiego 11a. On również zaufał losowi i zagrał na chybił-trafił.

Historyczna kumulacja w 2025 roku

Warto też przypomnieć, że rekordowa wygrana w 2025 roku padła we wtorek, 9 września. Ponad 31 milionów złotych trafiło do jednego gracza. Szczęśliwiec postawił kupon przez internet, a wylosowane liczby to: 1, 19, 23, 31, 34 i 44. To najwyższa wygrana odnotowana w tym roku. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dzisiaj. Do wygrania jest pula gwarantowana 2 mln zł.