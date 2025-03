Ile kosztuje wydanie i duplikat Karty Dużej Rodziny?

Od 1 marca 2025 roku obowiązują nowe stawki opłat związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W związku z aktualizacją wyceny kosztów gminy, każda rodzina wielodzietna składająca wniosek o przyznanie karty będzie objęta wyższymi opłatami administracyjnymi. Zmiany te wynikają z obwieszczenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opublikowanego w Monitorze Polskim.

Jakie są nowe stawki za wydanie Karty Dużej Rodziny?

Koszt realizacji ustawy przez gminy związany z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dla jednej rodziny wielodzietnej wzrósł o 1 zł i wynosi obecnie 25 zł.

Gminy otrzymają również dodatkowe środki na inne czynności związane z obsługą karty:

8 zł – w przypadku zmiany liczby członków rodziny, wymagającej przyznania nowej karty.

8 zł – za wydanie nowej karty członkowi rodziny, który był już posiadaczem karty.

8 zł – w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania karty.

6 zł – za wydanie duplikatu karty lub wydanie karty tradycyjnej osobie, która już posiada wersję elektroniczną.

Ile kosztuje duplikat Karty Dużej Rodziny dla jej posiadaczy?

Od 1 marca osoby uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny zapłacą 16 zł za wydanie jej duplikatu. Oznacza to wzrost opłaty o 1 zł w porównaniu do wcześniejszych stawek. Zgodnie z ustawą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. trudna sytuacja materialna lub zdrowotna rodziny wielodzietnej), wójt może zwolnić członka rodziny z ponoszenia opłaty. Warunkiem jest złożenie umotywowanego wniosku w tej sprawie.

Skąd gminy otrzymują fundusze na realizację programu?

Obsługa Karty Dużej Rodziny jest zadaniem gminy w ramach administracji rządowej, a jej finansowanie pochodzi ze środków budżetu państwa. Podział dotacji celowej na poszczególne gminy przeprowadzają wojewodowie.